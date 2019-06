Banderazo Hipotecados UVA Salta

El Colectivo de Hipotecados UVA Salta autoconvocados, invitan este jueves 20 de junio del 2019, a horas 11:00 a todas las familias hipotecadas UVA, que quieran compartir mate y el banderazo en la plaza interna del Desarrollo Urbanístico de HUAICO.

Durante esta semana el Gobierno Nacional publicó en todos los medios nacionales la nueva apertura de líneas de PROCREAR mediante el crédito basado en UVA, en el cual se promueven sistemas de protección relativas a los nuevos tomadores, abandonando a las familias que ya se encuentran con el crédito.

De esta manera se sigue insistiendo con un sistema que además de no brindar ningún tipo de previsibilidad a la familia que solo desea acceder a su vivienda única, solo se convierte en viable para las entidades bancarias, asfixiando a las familias cada vez más, mediante un sistema que se actualiza día a día acorde a la inflación, y además actualiza el capital adeudado, haciendo imposible saber no solo cuanto se terminara pagando el crédito, sino que no permite conocer cuando se terminara pagando la vivienda. Vivienda que esta hipotecada en poder del banco hasta tanto se finalice de pagar la totalidad del crédito.

Por todo esto, las familias del colectivo en todo el país, unidas dicen:… ¡¡¡Basta!!!, abrazadas en la bandera en la espera de que el derecho garantizado por la constitución a la vivienda única familiar no sea una trampa definitiva que acabe con estas.

