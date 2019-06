Con entrada libre y gratuita, de la Música Antigua a la Contemporanea

El Departamento de Música de Cámara que dirige la Mtra. Fernanda Bruno, invita al próximo concierto en el marco del ciclo «Todos al Escenario», el martes 11 de junio a las 21 horas, en la Sala Mayor del Teatro Provincial de Salta.

Conformán el concierto distintos intrumentos como Arpa con Carolina Varvará, Flauta de la mano de David Gomez García y Zaira Olivera Hoyos y Guitarra con Nicolás Tolaba, todos protagonistas de la Música Antigua hasta la Contemporánea, junto a las letras de la Escritora Inés Brandán Valy.

Este es el repertorio elegido:

I

Composiciones para arpa

Albert Zabel (1834-1910)

Margarita en la Rueca

Marcel Tournier (1879-1951)

Quatre Prelude

Au Matin

Carlos Salzedo (1885-1961)

Chanson dans la nuit

Solista: Ana Carolina Varvará

Intermezzo literario

Inés Brandán Valy (1971)

Archipiélago Malayo (cuento)

II

Evocaciones (del barroco al folclore)

Santiago de Murcia (1673 – 1739)

Folía al estilo italiano

Robert Carr

Divisions on an Italian ground from the delightful companion (1686)

Johm Dowland (1563-1626)

What if a day

Anónimo inglés del s. XVII

Greensleeves

Nino Rota (1911-1979) | Arreglo: Nicolás Tolaba

Variaciones A time for us (Tema de Romeo y Julieta)

Gustavo Cuchi Leguizamón (1917-2000)

Zamba del Pañuelo

Julio Santos Espinosa (1928-1989)

Vidala para mi sombra

Paulo Raúl Trullenque y Carlos Carabajal

Entre a mi pago sin golpear

Intérpretes: Flauto e Corda

