Analizaron la circulación y estacionamiento de ómnibus de gran porte en Capital

Con la premisa de dar continuidad al análisis de dos Proyectos vinculados a la circulación y estacionamiento de ómnibus de gran porte en la ciudad, es que hoy se desarrolló una reunión ampliada en el Recinto Deliberativo del CD. Fue en el marco de la Comisión de Legislación General que ediles recibieron a funcionarios del ámbito provincial y municipal, como así también a miembros de la Comisión de Turismo Ad Hoc. En la oportunidad, los presentes dieron a conocer sus aportes e interés de llegar a un consenso que permita contar con una normativa superadora, tomando también como referencia a la Ordenanza N° 14.190, actualmente en vigencia y vinculada al eje en cuestión. Buscando concretar lo propuesto y, teniendo en cuenta la proximidad de las vacaciones de invierno, es que se planteó la realización de una última reunión entre las partes con fecha a definir.

Los Proyectos que dieron lugar a la convocatoria de la fecha fueron presentados por los concejales Ernesto Alvarado (PJ) y Alberto Castillo (PRO). El impulsado por Alvarado refiere a la circulación y estacionamiento, en zona centro de la Ciudad, de los ómnibus de semipiso, dos pisos o articulados del servicio de transporte de pasajeros públicos o privados de jurisdicción nacional, provincial, regional y municipal. En tanto, el elaborado por Castillo requiere, entre otros puntos, el cumplimiento de lo dispuesto mediante Ordenanza Nº 11.333- Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros-.

Al inicio del encuentro, la presidenta de la Comisión, la edil Socorro Villamayor (PS), dio la bienvenida a los presentes, dando a conocer las razones de la convocatoria. “Se quiere lograr una coordinación de lo que pretende el ejecutivo, las distintas cámaras y los concejales sobre la redacción de la normativa, para que aporte a resolver la situación de conflictividad del tránsito en el microcentro”, señaló.

Por su parte, el concejal Alvarado, autor de uno de los Proyectos en estudio, tomó la palabra durante el encuentro, señalando: “Gracias al diálogo que se viene llevando adelante hemos sacado a la luz la problemática que trae al tránsito de la ciudad la circulación de este tipo de colectivos, como así también la falta de control sobre ellos”. Además, consignó: “Estoy dispuesto a dialogar para que salga una redacción de la mejor manera”.

El secretario de Turismo Municipal, Mario Peña, fue el primer invitado en tomar la palabra. En su alocución se refirió a las distintas situaciones que confluyen en el análisis: “Se encuentran aquellos micros que están contemplados en la Ordenanza y se les permite el acceso al microcentro en cierto horario; también están los que no tiene pasajeros en esa área, por lo tanto no deberían estar; se suman aquellos que no pernoctan en la ciudad y corresponden a los paquetes programados y, finalmente, los que visitan a la Virgen del Cerro”. Marcó además la necesidad de concientizar a las empresas, consignando: “Hay un organismo que nuclea a las más de 5 mil agencias de turismo del país, es con él con quien debemos trabajar de manera conjunta”.

Por su parte, el subsecretario de Tránsito del DEM, Juan Carlos Sauma, consignó que vienen trabajando desde el área para que se respete la Ordenanza Nº 14.395 que regula el estacionamiento y circulación de unidades de semipiso, dos pisos y articulados en el centro de la Ciudad. En este marco, se refirió a las resoluciones emitida por el área con el objetivo de lograr su reglamentación. “Se establece un circuito para el tránsito de los colectivos, contemplando por dónde ingresan a la ciudad, previendo que el ascenso y el descenso de los pasajeros con una tolerancia de 20 a 40 minutos”, detalló. En relación a cómo se llevarán adelante los controles, el funcionario explicó: “Estamos trabajando en una de las casillas, en el expeaje de Aunor, con el objetivo de concientizar a los choferes, además estamos desarrollando la implementación de una aplicación para que los agentes de tránsito puedan conocer el periodo de tiempo que le corresponde a cada vehículo”. Luego de la exposición, ediles de diferentes bancadas plantearon su disconformidad por la forma en que se presentaron las resoluciones, ya que lo dispuesto por el DEM no contempla la labor que se viene desarrollando hace un año por el organismo legislativo junto a los distintos sectores involucrados. Sobre lo manifestado, Sauma expresó que la norma de la secretaría busca dar respuesta a los distintos planteos que se realizaron. Indicando además que puede continuar siendo analizada a fin de que se sume y contemple la labor que se viene realizando.

En representación de la provincia, asistió a la reunión de la fecha el secretario de Turismo, Estanislao Villanueva, quien alentó que se tengan en cuenta las voces de todos los sectores y ofreció acompañar desde el área las acciones que se lleven adelante.

En la fecha también asistieron representantes de entidades del sector privado vinculadas a la actividad turística en la ciudad. Fue Carlos Eckhardt, titular de la Cámara de Turismo de Salta, quien tomó la palabra y agradeció la invitación al encuentro. Durante su alocución compartió el interés manifestado por ediles, de preservar el casco céntrico de la ciudad, frente al ingreso de vehículos de gran porte. “Tenemos una Ordenanza vigente que limita, regula y protege. Debemos centrarnos en hacerla cumplir, entendiendo como amigable a la actividad turística”, explicó. Asimismo, destacó las acciones emprendidas por el DEM en las últimas semanas respecto al tema. Sobre la resolución emitida, sostuvo: “Apunta a regular los tiempos de descenso de pasajeros y de equipajes, algo que no prevé la Ordenanza actual”; al tiempo que instó a impulsar medidas referidas a plantear nuevos accesos a la ciudad, y a la aplicación de sanciones cuando corresponda. A lo expuesto se sumó Emilio De Ferrari, representante de la ONG Salta Convention Bureau, quien sostuvo: “Nuestra intención es llegar a puntos de acuerdo donde los ciudadanos no se vean afectados y el turismo funcione correctamente”.

Durante la reunión tomaron la palabra ediles de diversas bancadas con el fin de brindar aportes y dar a conocer su punto de vista sobre la temática. También realizaron consultas a los funcionarios presentes, vinculadas a la aplicación de la Ordenanza N° 14.395 y las resoluciones emitidas por el DEM. Finalmente se consensuó continuar trabajando de manera mancomunada con todos los sectores, a los fines de lograr una normativa superadora.

