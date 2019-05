Confirmado: No habrá colectivos el 25 y el 29 de mayo en Salta

Desde la UTA Salta ratificaron que no prestarán servicio los días feriados hasta que no eliminen del cálculo al impuesto a las ganancias el plus por trabajar esos días. Además confirmó que adherirán al paro convocado por la CGT.

Miguel Barrera, titular de la Unión Tranviarios Automotores (UTA) de Salta, en diálogo con InformateSalta, confirmó que los días sábado 25 de mayo y miércoles 29 de mayo no habrá servicio de colectivos de corta, mediana y larga distancia.

En la oportunidad, explicó que el día de la Revolución de Mayo ningún trabajador del volante va a prestar servicio hasta que no eliminen del cálculo al impuesto a las ganancias el plus por trabajar un día feriado. “Vamos a continuar con la misma modalidad implementada el 1 de Mayo”, dijo.

En ese marco, manifestó que las partes involucradas están trabajando en pos de un acuerdo pero todavía hay ninguna propuesta favorable a los trabajadores. “Desde el Consejo Directivo Nacional me dijeron que se está trabajando sobre el tema”, subrayó.

Por último, confirmó también que adherirán al paro del 29 de mayo decretado por la Confederación General del Trabajo (CGT). “Va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo también y sin marcha”, finalizó.

