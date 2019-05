Urtubey sobre el acuerdo con el Gobierno: “Voy a tratar de ayudar”

El gobernador de Salta y precandidato a presidente consideró que ningún dirigente político “se puede negar a debatir políticas públicas con el Gobierno, aunque tengan diferencias ideológicas”. Además negó formar parte de Cambiemos.

En el marco del acuerdo con el Gobierno Nacional, el gobernador de Salta y precandidato a presidente por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, consideró hoy que ningún dirigente político “se puede negar a debatir políticas públicas” aunque tengan diferencias ideológicas sobre cómo se implementarían para poder solucionar los problemas de la gente”.

“Negarse a debatir sobre cómo solucionar los temas que le importan a la sociedad sería antidemocrático y lograr consensos entre todos sería una demostración de madurez política”, afirmó Urtubey a Telam.

Al igual que otros dirigentes como el ex ministro de Economía y posible candidato a presidente Roberto Lavagna o el ex mandatario Eduardo Duhalde, Urtubey también remarcó que “hubiese sido mejor que estos puntos los discutamos al inicio de la gestión del Gobierno y no hacerlo en tiempos electorales y con la crisis que tenemos. Pero mejor ahora que nunca”, remató.

Con respecto a la propuesta del titular de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de ampliar el frente Cambiemos con la incorporación de peronistas no kirchneristas, el mandatario salteño negó esa posibilidad al señalar: “Nosotros conformamos Alternativa Federal para reemplazar al Gobierno, con una propuesta superadora. Sería imposible integrar el mismo espacio”, remarcó.

Me gusta: Me gusta Cargando...