Brunella Pizarro se afianza en Europa

La Jugadora Salteña de 18 años actualmente se encuentra en República Checa donde se encuentra fichada para el Sabat Praha. Compitiendo en un torneo donde los equipos están reforzados con jugadoras de todas partes del mundo.

Brunella Pizarro integró la Selección Argentina de Softbol y se desempeña como utility en el equipo checo, llegó con una gran preparación física y técnica lo que le abriría las puertas para optar a una segunda temporada si el equipo clasifica a los play of en el mes de Septiembre – Octubre. Optimismo en el Softbol Salteño que ya incorpora sus jugadoras en el circuito europeo y posiblemente norteamericano.

El Equipo se encuentra bajo la conducción del Técnico Argentino Guillermo Spotorno en su segundo año de trabajo con jugadoras de proyección teniendo un proceso de alto rendimiento.

En el Softbol Local la fecha de Masculino en lanzamiento lento esta suspendida, mientras en Femenino el Torneo continúa en la zona de clasificación.

Juegos del fin de semana

Santana Negro vs Fenix . Sábado 27 a hs 16.30 en cancha SantAna.

Infernales vs Cachorros Blanco Domingo 28 a hs 16:30 en cancha de popeye.

Cachorros Azul Vs Santana Amarillo Sabado 27 a las 20 Hs en cancha de Cachorros.

Me gusta: Me gusta Cargando...