El Concejo Deliberante de Salta sancionó el régimen especial de regularización para la cancelación de deudas municipales

Los ediles dieron ayer sanción a un Proyecto de Ordenanza que establece, de modo excepcional, un régimen especial de regularización y facilidades de pago. El mismo está destinado a contribuyentes y responsables para la cancelación de deudas de impuestos, tasas, contribuciones y todo otro tributo perteneciente a la Municipalidad de la ciudad de Salta. La redacción prevé en su articulado la reducción de los intereses adeudados de acuerdo a la forma de pago elegida, así como un régimen especial de regularización de multas por infracciones de tránsito, entre otros aspectos. En virtud de los aportes de ediles de diversas bancadas, durante su tratamiento se acordaron modificaciones a cuatro artículos y la eliminación de un quinto.

La miembro informante, la edil Romina Arroyo (GSC), otorgó detalles sobre la iniciativa. Sobre sus objetivos, señaló: “Responde principalmente a la situación económica que están atravesando muchos salteños, no solo los sectores vulnerables sino todos los sectores de la sociedad. El pago de las tasas, impuestos y contribuciones se han vuelto una carga, cuando la prioridad es la cuota de la escuela, la factura de luz, o del gas”. En otro tramo de su alocución agregó: “El municipio obviamente que recauda, esto no es para saldar alguna deuda ya que tenemos un municipio saneado y con equilibrio fiscal”.

En la redacción aprobada por el cuerpo de concejales se establece que el régimen será a contribuyentes y responsables para la cancelación de deudas de impuestos, tasas, contribuciones y todo otro tributo cuya recaudación se encuentre a cargo de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa), como así también de las obligaciones de todo tipo, cuya aplicación y percepción se encuentre a cargo de otros organismos de la Municipalidad de la ciudad de Salta. La fecha fijada para acceder al beneficio fue establecida el 31 de diciembre de 2018 inclusive, tanto para las obligaciones tributarias mencionadas con presentación de declaración jurada y pago del saldo resultante hasta ese día; como para las obligaciones devengadas e impagas. Accederán también las deudas en discusión administrativa, contencioso administrativo y/o judicial como así también en ejecución judicial, los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de ARMSa y las obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incluidas en planes de facilidades de pago que se encuentren caducos con anterioridad al día 31 de diciembre de 2018 inclusive.

En otro de los apartados se establece que quienes adhieran, gozarán de la reducción de los intereses adeudados de acuerdo con la forma de pago elegida: En el caso de hacerlo en efectivo o tarjeta de crédito, la reducción de intereses va del 100% al 80% y al 70% según se opte por adherir dentro de los 20 días hábiles de habilitado el régimen, entre el día 21 y el día 40 y entre el día 41 y al 60, respectivamente. Cabe destacar que, para el acceso al plan de facilidades de pago de hasta 12 cuotas, se fijó un piso de 30.000 pesos de deuda, el monto fue modificado de la propuesta original a instancias de la concejal Sandra Vargas (UCR). El mismo dispone una reducción de intereses del 60% si se accede en los primeros 20 días; del 50% entre el día 21 y el día 40 y del 40%, entre el día 41 al 60. En relación al plan, el articulado de la norma determina las condiciones para acceder al mismo, los vencimientos de las cuotas y las razones para la caducidad.

Otro de los apartados establece un régimen especial de regularización de multas por infracciones de tránsito labradas también hasta el 31 de diciembre del periodo anterior. Especificando que no accederán aquellas labradas por faltas graves, como: conducir con alcohol en sangre, bajo efectos de estupefacientes, por no respetar semáforos, exceder los límites de velocidad permitidos; por conducir utilizando auriculares o sistemas de comunicación manual continua. Durante el tratamiento en particular y a instancias del concejal Raúl Córdoba (Radicales por los Vecinos) se agregaron a las mencionadas, otras cuatro: transitar sin seguro obligatorio; sin la revisión técnica obligatoria; por no utilizar casco y por bloquear rampas de acceso. El régimen establece que los infractores que adhieran al presente régimen accederán a una reducción del setenta por ciento (70%) del mínimo legal por infracción, no siendo aplicable en acumulación con el beneficio del pago voluntario.

En el análisis del Proyecto se manifestaron ediles de diferentes bancadas quienes adelantaron su voto a favor. Santiago Alurralde (SST) se refirió al objetivo del mismo, señalando: “Resaltó la sensibilidad por parte del Estado con aquellos que hoy en día se encuentran en una situación económica apremiante”. Por su parte, Raúl Córdoba (Radicales por los Vecinos) reconoció: “Hay voluntad del ciudadano de contribuir, desde el municipio se deben tomar acciones para que puedan regularizar la situación”. Lihué Figueroa (PV), al tomar la palabra, consideró: “Se fijaron aumentos en la Unidad Tributaria en época de crisis y hoy se lanza este régimen”. Alberto Castillo (PRO) hizo referencia a los fundamentos de su voto a favor, indicando: “Da solución a dos situaciones fundamentales, permite al municipio continuar con el plan de obras y brinda un beneficio a los vecinos que estaban complicados en el pago”. Por su parte, los concejales que integran el bloque de Memoria y Movilización Social hicieron mención a un Proyecto de su autoría que se encuentra en tratamiento y que contaba con aspectos similares. En primera instancia, David Leiva sostuvo: “Con gran alegría vemos que la iniciativa que presentamos no solo fue tomada en cuenta, sino que también se lo planteó en un modo más amplio para todos los contribuyentes”. En concordancia con lo dicho, se manifestó Mariana Reyes, quien afirmó: “Hoy tenemos la posibilidad de pensar, no solamente en aquellos que lo están pasando mal si no también en todos los vecinos”. Mientras que Jacqueline Cobo consignó: “Creemos que hay una deuda con el pueblo trabajador por parte de todos aquellos actores políticos que en su momento ayudaron a que hoy estemos como estamos. Y es bueno decirle a los vecinos que con esta iniciativa van a poder beneficiarse de alguna forma”.

Por su parte Cristina Foffani (PO) adelantó que no acompañaría la iniciativa, sosteniendo: “El que se beneficia es el gran evasor y no el vecino, estamos frente a un proceso de licuación de deuda”

