La Policía de Salta concientizará sobre prevención a estudiantes y docentes de Capital

El 24 de abril se llevará a cabo la jornada de “ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS INSTITUCIONALES”, a cargo de la Policía de Salta.

La actividad, organizada por la Policía Comunitaria, se brinda en Salta Capital y luego se extiende al interior provincial, destinada a los alumnos del nivel primario y secundario.

Algunas de las temáticas a tratar serán: Seguridad Pública, Prevención de Adicciones, Violencia en la escuela, Prevención del Delito, Protección del Medio Ambiente, Seguridad Vial, Capacitación sobre conductas ante catástrofes, que abordará el cuerpo de profesionales de diferentes áreas de la Policía de Salta; entre ellos: Psp. Romina Aillón – Prof. Griselda Bermúdez, de la División de educación preventiva; Sub oficial My Analía Páez, de la Dirección prevención y orientación comunitaria; Comisario Prof. Marta Heredia, de la División de operadores de violencia intrafamiliar; Sub oficial My Carina Guari, de Orientación comunitaria; Sub oficial Ppal Oscar Madrigal, de Asuntos Institucionales y Relaciones con la comunidad, Sub comisario principal Oscar Madrigal, de la Secretaria de Seguridad; Sub comisario Mariana Cristina Rosa, de la Dirección general de Drogas peligrosas; Comisario Ing. Waldo Mercado, del Departamento de Bomberos y Dirección de unidades especiales; Sargento Pablo Pérez, de la Dirección seguridad vial.

La Jornada se desarrollará desde hs. 9.30 a 13.30, en el Salón Blanco del Centro Cultural América.

