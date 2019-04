Diputados analizaron junto a especialistas en psicología el trabajo sobre el bullying en las escuelas

Legisladores y profesionales examinaron el trabajo para tratar el bullying en las escuelas de la provincia; así también estudiaron el proyecto de ley que propone la regulación sobre la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de Salta.

Al comienzo de la reunión, se expuso un amplio informe sobre los diferentes tipos de Violencia que se observaron en las escuelas como en el caso del Bullying, definido como el acoso escolar sostenido en el tiempo con la presencia de tres autores: público, víctima y acosado.

Las especialistas explicaron que el bullying es una situación que se da entre pares, además destacaron que es importante tener en cuenta que la escuela es una “caja de resonancia” de lo que son los adultos, la sociedad y lo plasmado en los medios de comunicación.

“Es mediante un equipo de trabajo que se deben tomar acciones sobre la prevención de este tipo de actividades, principalmente en elaborar y establecer los valores de la convivencia para que la misma se dé de la mejor manera, es decir, debemos trabajar mucho en la prevención de estas situaciones”, detallaron.

Así también, las profesionales manifestaron que los adultos, directivos y/o docentes deben hacerse cargo de las condiciones que crean para la convivencia y no sólo responsabilizar a los niños y adolescentes de los problemas.

En cuanto al proyecto del diputado Héctor Chibán sobre la regulación sobre la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de la provincia de Salta, en concordancia con la Ley Nacional 26.892, se explicó que si el mismo no viene acompañado de políticas públicas que fortalezcan su cumplimento, presupuesto, equipos específicos, etc, no servirá de mucho.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Alejandra Navarro, Manuel Pailler y Héctor Chibán.

Además estuvieron presentes la Licenciada Tania Godoy, Licenciada Amalia Domínguez, del Departamento de Orientación Escolar, y Natalia del Olmo, representante del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Me gusta: Me gusta Cargando...