Chibán: “las autoridades de la Auditoría de la provincia no tienen vergüenza”

Luego de la reunión que los diputados mantuvieron con las autoridades de la Auditoría General, el diputado de la UCR Salta cuestionó a las autoridades al asegurar que “generan las condiciones para que en Salta la corrupción se siga llevando el dinero de todos los vecinos”.

En el marco de la reunión que llevaron a cabo los Diputados provinciales con las autoridades de la Auditoría General de la Provincia, el diputado de la Unión Cívica Radical, Héctor Chibán, cuestionó el nivel de respuestas que dieron los funcionarios responsables de controlar los recursos públicos de los municipios y de la provincia.

“Las autoridades, con Gustavo Ferraris a la cabeza, nos quisieron explicar recién ahora que no tienen los recursos necesarios para auditar a la ciudad de Salta, Es una vergüenza que a esta altura no sean capaces de cumplir con la tarea por la que cobran un sueldo”, dijo el legislador.

Según Chibán, las autoridades del organismo de control no pudieron mencionar algunos casos de corrupción: “Cuando les pregunté sobre algunos casos en donde hayan detectado irregularidades en las cuentas, contestaron que ellos no tienen la capacidad para detectar ese tipo de irregularidades. Si ellos no son capaces de detectar estos casos, los salteños estamos en el horno. Quiere decir que los casos de corrupción que se conocieron hasta ahora van a quedar impunes y dan luz verde para que hayan nuevos. Es inconcebible que estas cosas sigan pasando en la provincia”.

Y agregó: “Gustavo Ferraris no tiene la idoneidad para el cargo que tiene. Ese es un cargo que necesita independencia, algo que Ferraris no cuenta. Recordemos que fue uno de los funcionarios más cercanos a Juan Carlos Romero y fue postulado de forma polémica por el mismo exgobernador para ser miembro de la Corte antes de que termine su mandato. Queda en claro que el pacto Romero-Urtubey está más fuerte que nunca”.

Por último, el diputado aseguró que quienes tienen el control de la Auditoría “no tienen vergüenza. Generan las condiciones para que en Salta la corrupción se siga llevando el dinero de todos los vecinos. Lo de Pichanal, lo de Campo Santo, son solo algunos ejemplos de esto”.

Parte de prensa

