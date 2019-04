Urtubey estuvo en la presentación de Badur Hogar en el prestigioso Festival de Cine Bafici

La película salteña dirigida por Rodrigo Moscoso y producida por Shooting Salta, se presentó en Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. El gobernador Juan Manuel Urtubey, asistió a la presentación de la producción realizada con el apoyo de la Provincia.

Badur Hogar representa al cine salteño, siendo una de las trece películas que participan de la Competencia Argentina del prestigioso y renombrado festival.

El gobernador de la provincia Juan Manuel Urtubey antes de la presentación expresó: “Para nosotros es una alegría grande estar acá, en el Bafici, acompañando a una película de producción salteña. Lo conozco a Rodrigo Moscoso desde hace mucho tiempo y sé de su pasión por su trabajo y estar acompañando este momento es de una alegría muy grande, como salteño y un orgullo haber podido colaborar desde la provincia para que esto sea posible”.

Además consideró necesario que existan políticas públicas para incentivar las artes audiovisuales: “Nosotros necesitamos políticas que promocione a las producciones locales. Argentina en esta materia siempre fue gran exportadora de contenidos, hoy me parece que importamos mucho y consideró que en las producciones audiovisuales hay una fuente de trabajo y de talento importante”.

Por su parte, el director de la película Rodrigo Moscoso manifestó que el apoyo del Gobierno provincial fue fundamental para concretar el proyecto: “Esta película atravesó un largo proceso y no hubiese sido posible sin la ayuda del gobierno de Salta porque no llegábamos con los tiempos, gracias a ese apoyo pudimos presentarla y fue seleccionada en este festival. Que haya estado filmada en Salta le da una impronta particular que va a hacer que se sienta identificado y por otro lado es una película más para la cinematografía salteña”.

La productora ejecutiva, Mariel Vítori manifestó “el orgullo enorme poder estar porque Badur Hogar es un esfuerzo colectivo. Se trata de una película netamente salteña, desde la productora Shooting Salta que tenemos base en la provincia, el elenco, el equipo técnico. Poder exhibirla acá es muy importante porque nos abre oportunidades para otros festivales y salas del mundo”.

Además resaltó el apoyo de la provincia: “En Salta, el cine es una industria incipiente que no podría llevarse adelante sin el apoyo estatal y del INCCA. Es clave que se generen articulaciones entre el Estado y sectores privados para que podamos realizar productos que dejan valor agregado en la provincia, con puestos de trabajos y un agregado cultural: estamos contando relatos desde las provincias que eso nos orgullece. Pero también genera nuevos puestos de trabajo para sectores jóvenes, por eso es importante esos apoyos para que siga creciendo y que detrás de esta, también lleguen nuevas producciones”, enfatizó la realizadora perteneciente a la productora Shooting Salta.

El prestigioso festival Bafici se realizará del 3 al 14 de Abril y la película filmada en Salta estará presente en su cartelera. Badur Hogar representará al cine salteño, siendo una de las trece películas que participan de la Competencia Argentina. Se proyectó, además el sábado 6 de abril en las salas de Capital Federal y el domingo 7 de abril tuvo una función al aire libre en el Parque Centenario, de Buenos Aires.

Los productores trabajan además en el estreno que se realizara próximamente en salas de todo el país.

