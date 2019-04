Reunión entre Diputados y beneficiarios del Plan Procrear Ahorro Jóven que expresaron su preocupación por los créditos tomados

Legisladores mantuvieron un encuentro con jóvenes ahorristas que se expresaron su preocupación por las perjudiciales condiciones actuales que deben afrontar para acceder al sueño de la casa propia. Los beneficiarios del plan aseguran que aportaron el dinero requerido durante 12 meses pero aún no tienen certezas si van a acceder al crédito y gozar del subsidio.

Al comienzo de la reunión realizada en el Salón de los presidentes de la Cámara de Diputados, los jóvenes explicaron que son aproximadamente 200 los perjudicados por esta situación en la provincia y más de 40 mil en todo el país, de los cuales sólo 3 personas pidieron acceder a la vivienda propia, ninguna en Salta, pero aceptando ciertas condiciones como por ejemplo: hacerles ciertas mejoras, vivir en zonas diferentes a las planificadas en un primer momento, etc.

“Tenemos que afrontar altísimas tasas que nos impiden acceder a concretar el objetivo por el cual ingresamos al plan”, aseguraron, y cuestionaron la gran desinformación que tienen los bancos a la hora de asesorarlos con las condiciones y características del plan.

Así también, afirmaron que los préstamos hipotecarios UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), al subir acorde a la inflación, los pone en una situación muy complicada.

En este sentido, el diputado nacional por Salta, Javier David, manifestó que los sistemas UVA han fracasado ya que la gente de los diferentes planes, tanto en la provincia como el resto del país, se vieron perjudicados.

Cambio de plan

Sobre una posible solución ofrecida, los jóvenes dijeron que los bancos están ofreciendo cambios de planes de acuerdo a las condiciones de cada beneficiario, lo que desde su perspectiva es insuficiente, ya que no es medida que resuelva de raíz el problema.

“No nos reconocerían ninguno de los beneficios firmados en un primer momento, solamente algunos intereses del plazo fijo, que aún así no cubren la inflación del tiempo transcurrido”, explicaron los jóvenes.

Trabajadores en Negro

En cuanto a los adjudicatarios del plan cuya situación laboral es informal, es decir, aquellas personas que no tienen recibos de sueldo y tampoco son monotributistas (uno de los principales puntos a favor del Procrear Ahorro Joven), su situación es más complicada todavía, ya que ahora los bancos no los reciben y no les permiten cambiar de plan y acceder a los intereses que los beneficiaron.

Vencimiento

Los beneficiarios aseguraron que el tiempo los apremia ya que los plazos del plan vencen a finales del próximo mes y deben decidir si continúan o no en él, pero con el perjuicio de perder los beneficios obtenidos en un primer momento.

“Estamos llegando a un momento crítico y no sabemos de qué manera actuar”, declararon.

El diputado David aseguró que se está trabajando para consensuar proyectos a nivel nacional sobre la suspensión de la actualización de los montos del UVA por 365 días, los que esperan presentarlos en el corto tiempo.

Por su parte, el diputado Santiago Godoy manifestó que lo más apropiado, desde su perspectiva, es estudiar la situación para ver qué beneficios se pueden otorgar a través de la provincia para arribar a una solución o que mínimamente se mejore este difícil escenario para los jóvenes salteños.

En tanto, el diputado Lucas Godoy expresó la importancia de que la Cámara Baja se expida mediante un proyecto de declaración en apoyo a los beneficiarios del plan y solicitando un correcto accionar de los bancos.

Sobre el Plan Procrear Joven

El Plan Procrear Joven apuntaba a personas de 18 a 35 años, con o sin ingresos formales y registrados, para que accedan a un crédito hipotecario sin contar con ahorros previos, con una cuota igual o inferior a un alquiler. Además, obtenían un subsidio no reembolsable del Estado. Los beneficiarios tenían que ahorrar durante 12 meses consecutivos entre el 5 y el 30% del costo de la propiedad, que debía tener un valor máximo de 60 mil UVA que en ese momento eran $1.273.200. Hoy, serían casi dos millones de pesos.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Lucas Godoy, Ramón Villa, Santiago Godoy y Mario Vilca.

Además estuvo presente el diputado nacional por Salta, Javier David.

