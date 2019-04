Tim Atkin otorgó 96 puntos a un Malbec de Cafayate

El prestigioso crítico inglés y Master of Wine recorrió las regiones

vitivinícolas del país invitado por Wines of Argentina (WOFA). Conocedor del terroir salteño, Atkin destacó con excelentes puntajes a todos los vinos que probó de El Porvenir de Cafayate calificándolos entre 96 y 92 puntos. De ellos, el Malbec 2018 de Finca Alto Los Cuises de la nueva línea “Laborum De Parcela” fue el que obtuvo el máximo reconocimiento.

Visitante frecuente de nuestro país Tim Atkin, recorrió en esta oportunidad diferentes bodegas de distintas regiones productoras para analizar la diversidad de la vitivinicultura local. Sus experiencias se vuelcan en el Special Report, el reporte anual sobre Argentina que analiza las tendencias de la industria vitivinícola nacional y que se editará en mayo próximo. Durante su paso por nuestro país el periodista británico elogió al Malbec y destacó el potencial de Argentina para desarrollar otros estilos de vinos de acuerdo a los diferentes

terroirs.

De los 5 vinos de alta gama -que Atkin cató de la bodega El Porvenir de

Cafayate- una mención especial se la llevó el Malbec “Laborum De Parcela” de Finca Alto Los Cuises, cosecha 2018, con 96 puntos. Expresión máxima del terroir, este Malbec es el fiel reflejo de una finca y encierra la identidad única e irrepetible de un determinado conjunto de plantas de un lote específico, de una zona puntual. De allí su apelación “De Parcela”. Las viñas de donde nace este Malbec se se encuentran a 1,850 msnm, y están enclavadas en la quebrada de la Sierra de Quilmes. Es una finca única y extrema en la que se cultiva entre rocas, solo hay 5.000 plantas plantadas en terrazas siguiendo el terreno que tiene una pendiente pronuniciada y que permite trabajar con riego superficial con agua de la montaña. Alto Los Cuises es una finca de gran biodiversidad, en su entorno crece en abundancia el manto nativo con innumerables representantes de la flora y la fauna local. Es por esto que este Malbec tiene notas muy distintivas, fue fermentado con levaduras nativas en huevos de cemento y luego tiene crianza en barricas usadas para mostrar la fruta tan diferente al resto que se obtienen en esta finca.

De esta misma línea de vinos diferenciales, dos blancos tuvieron también un gran desempeño. Se trata del Torrontés y el Chardonnay “Laborum De Parcela”, ambos cosecha 2018, que obtuvieron 94 y 92 puntos espectivamente. Completan las distinciones logradas por esta pequeña bodega de familia los Laborum Single Vineyard Tannat Finca el Retiro con 93 puntos y el Laborum Single Vineyard Malbec Finca Río Seco con 92 puntos, ambos cosecha 2017.

Sobre la excelente performance de la bodega Lucía Romero Marcuzzi, Directora Ejecutiva de El Porvenir de Cafayate analiza: “Cafayate cuenta con vinos de alta calidad que representan muy bien lo que Argentina -y Salta en particular- pueden ofrecer al mundo. Por eso cuando vemos que nuestro esfuerzo es recompensado con muy buenos puntajes otorgados por un importante formador de opinión en la industria del vino nos enorgullece y confirma que vamos por buen camino” y agrega: “Hacemos vinos que hablan del lugar donde nacen, del paisaje en el que vivimos nuestro día a día: son vinos de montaña y de sol. Este reconocimiento a su calidad es muy motivador, nos impulsa a seguir estudiando y comprendiendo el terroir salteño”.

Sobre Tim Atkin (MW)

Tim Atkin es uno de los periodistas de vino del Reino Unido con mayor

proyección internacional. Escribe para Harpers, Decanter, Gourmet Traveller Wine and Imbibe y tiene su propio y premiado sitio web, timatkin.com.

También tiene una segunda carrera como fotógrafo, cuyas fotos se han

publicado en The Guardian, The Daily Telegraph y World of Fine Wine y se han exhibido en Londres, Provenza, Polonia y el Líbano. Ha juzgado vinos en el Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, Argentina, España, Sudáfrica, Chile y Australia y es copresidente de International Wine Challenge, la competencia de cata a ciegas más grande y rigurosamente juzgada del mundo. También es presidente de los Wines from Spain Awards y de los 100 mejores de Languedoc-Roussillon. En 2010 fue juez internacional en el Melbourne Show y en el Hong Kong International Wine & Spirit Competition. También es miembro del panel que elige los Top 50 Italian Wine Awards y juzga los Cellars in the Sky Awards, evaluando los vinos enumerados por las aerolíneas en las clases First y Business.

El informe de Atkin sobre Argentina, es un retrato en profundidad de una industria dinámica. Luego de haber visitado nuestro país casi cada año desde principios de los noventa, el crítico expresa las principales tendencias, recomienda vinos y enólogos a tener en cuenta.

Sobre El Porvenir de Cafayate (www.elporvenirdecafayate.com)

El Porvenir de Cafayate es una bodega de familia orientada a la producción de escasas partidas de vino de muy alta calidad que reflejen el terroir de Cafayate. Este proyecto familar tiene sus comienzos a fines de la década del noventa y sus pilares son un fuerte compromiso con el lugar. La filosofía de la bodega se basa en tomar el legado de los antepasados y siguiendo un espíritu emprendedor, sumar ideas innovadoras en busca de nuevos desafíos.

La bodega se encuentra en el centro de Cafayate en un edificio que fue

restaurado conservando sus antiguas paredes de adobe. Dentro de la vieja

estructura se erige un moderno edificio de 1000 m² que conjuga la más noble tradición con infraestructura y tecnología de avanzada.

