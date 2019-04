Ordenan le entreguen la licencia de conducir a pesar de tener multas impagas

El juez de la Sala 1 del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho hizo lugar a una acción de amparo promovida por un particular y ordenó la inmediata emisión de una licencia de conducir clase E.

El hombre recurrió a la acción de amparo ante la negativa de la Agencia de Seguridad Vial del municipio de El Tala reclamando que previamente pagara una suma determinada por supuestas infracciones de tránsito.

En el caso de las multas de tránsito, es de aplicación el Derecho Administrativo. El juez citó que existe un proceso legal establecido al respecto.

Señaló que “para que una multa sea exigible al cobro debe haber existido un proceso administrativo que así lo determine, donde básicamente se debe haber respetado el derecho constitucional a la defensa en juicio. Aún más, el cobro no es compulsivo, ya que si no se abona la multa con resolución firme de manera voluntaria, deberá el Estado a través de la autoridad de aplicación de la ley que contempla la sanción iniciar su cobro judicial vía ejecutiva, siendo el título a ejecutar un certificado emitido por la autoridad de juzgamiento de la infracción pertinente, y esto no es antojadizo, la misma ley 24449 en su artículo 85 inciso b así lo dispone de manera expresa”.

Consideró el juez que la negativa a emitir la licencia de conducir por cambio de clase a favor del amparista, “es manifiestamente arbitraria e ilegal, obedeciendo ello a que no es obstáculo para la emisión de licencia de conducir el pago o la existencia de multas que pesen sobre el solicitante, ya que su juzgamiento y posterior cobro tiene la vía legal correspondiente”.

Y señaló que el accionar de la Agencia de Seguridad Vial de la municipalidad de El Tala, vulnera de manera flagrante derechos de raigambre constitucional tales como el debido proceso legal, la propiedad y la circulación”.

