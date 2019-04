“Los salteños debemos caminar juntos en la larga ruta del bien común y sólo trabajando unidos lograremos lo que el pueblo nos demanda”

Ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Urtubey remarcó que “desde el comienzo, mi gobierno se basó en tres pilares: la equidad, la integración de la provincia y el desarrollo sustentable”. Y en este orden de prioridades detalló los logros en desarrollo social, producción, turismo, políticas de género, calidad institucional, educación, salud y seguridad. También planteó las dificultades a resolver a futuro.

En la apertura del 121° periodo de sesiones de la Legislatura, el gobernador Juan Manuel Urtubey destacó que, desde el comienzo, su gobierno se basó en tres pilares: la equidad, la integración de la provincia y el desarrollo sustentable, “dejando de lado la absurda división entre capital e interior”.

En este marco expresó su “emoción de haber llegado hasta aquí, me llena de responsabilidad mi deber de gobernar hasta el próximo 10 de diciembre con las mismas ganas y la misma fuerza del primer día. Tengan la seguridad de que así lo haré”.

El Gobernador, acompañado por su esposa Isabel Macedo, fue recibido por las autoridades legislativas. Al dirigirse a los miembros de la Asamblea, destacó a la Legislatura “como un poder fundamental del Estado. En nuestra amada provincia hay diferencias, hay discusiones y hay posturas diferentes, muy diferentes. Pero no hay, no existe, la grieta. Esa palabra divide, separa y no nos permite concentrarnos en crecer, curar, educar y desarrollar”.

Agregó que “pareciera que buena parte de los dirigentes se sienten más cómodos odiando que construyendo y eso debe avergonzarnos. Cuando se discute por el poder y no por el bienestar de la gente, el resultado es conocido”.

Resumiendo, el contexto nacional de crisis, sostuvo que “una provincia no puede desarrollarse plenamente en un país que no se desarrolla, no vine aquí a para encontrar culpables, sino como siempre, a hacerme cargo de mi responsabilidad frente a ustedes y a nuestro pueblo, de lo hecho y de lo que falta aún”.

Hizo hincapié en la situación fiscal de la Provincia, informando que el año 2018 terminó con un superávit primario del 2,5% y superávit fiscal financiero de 1,6%, mientras la Nación lo hizo con un déficit fiscal primario del 2,3% y déficit fiscal financiero del 4,9%. Respecto de la deuda pública, la misma representaba “al asumir mi gestión el 73% de los ingresos anuales, al día de la fecha la deuda representa el 44,8% de los ingresos, casi un 40% menos”, indicó.

“Es vital contar con una administración ordenada para poder enfrentar el desafío de gobernar una provincia que a pesar del esfuerzo de todos tiene un Producto bruto per cápita que representa apenas el 37% del producto per cápita nacional, lo que significa, hablando sin eufemismos, que somos dos veces más pobres que el promedio de los argentinos”.

Frente al alarmante aumento de la pobreza en la Argentina y la histórica debilidad de la región, destapó “el trabajo que permitió bajar la tasa de indigencia en la provincia casi a la mitad, del 11,4 al 5,9%, mientras en el país ésta disminuyó solo un 1,5%, esto es del 8,2 al 6,7% en el mismo período 2007/2018. Lo mismo ocurre con la tasa de desocupación, en la que Salta se ubica con 8,9% por debajo del promedio nacional del 9,1%”.

Educación

El gobernador Urtubey informó sobre el presupuesto destinado a Educación que “representa el 41%, la partida más importante de los recursos que administra el Poder Ejecutivo a mi cargo”.

“Nuestra provincia necesitaba contar con mayor acceso a la educación: construimos 190 escuelas, una cada 23 días de gobierno, y estamos construyendo 33 escuelas más. Al finalizar la gestión habremos superado las 200 nuevas escuelas. Hoy cada uno de los municipios cuenta con su escuela secundaria, y hay un terciario en cada uno de los departamentos”, añadió.

Mencionó la “erradicación de 50 de las 70 escuelas rancho que había al asumir. Llegamos con la educación intercultural bilingüe a 29.742 estudiantes, y acompañamos su evolución, inclusive con albergues para que los estudiantes de pueblos originarios puedan seguir sus estudios en universidades en esta ciudad”.

“Con el pase libre facilitamos el acceso de los chicos al sistema educativo, se realizaron más de 280 millones de viajes gratis”.

“En estos años, y en esta misma línea de acción, hemos entregado a los estudiantes de la provincia más de 3 millones de módulos educativos que incluyen manuales, libros de textos, carpetas y útiles escolares”.

En educación terciaria, la matrícula creció de 20.893 a 45.979, un 120%. En cada uno de los departamentos, como dije, los jóvenes salteños pueden continuar sus estudios”.

“Es precisamente la educación, la más formidable herramienta de progreso y crecimiento, la que nos ha permitido hacer valer lo nuestro ante el país”, dijo finalizando su resumen en esta área.

Reivindicación de Güemes

“Hemos logrado, entre todos, que nuestra provincia ocupe por fin, frente al resto de los argentinos, el lugar y la importancia relegada durante siglos. Hemos logrado, por fin, el merecido reconocimiento de los argentinos al General Martín Miguel de Güemes. No se trata de haber ganado un día libre, se trata de que Güemes, junto al General San Martín y el General Belgrano, es considerado padre de la Patria”.

“Esta verdad que los salteños sentimos en la sangre, ya no solo se enseña en las escuelas de nuestra provincia: se enseña y se aprende en todas las escuelas del país”, dijo y destacó que la construcción del Museo en su memoria “contribuyó, también, a ese objetivo histórico y es parte de la enorme inversión realizada para fortalecer el acceso a la cultura de salteños y visitantes”.

Cultura y Turismo

Tras destacar la construcción del Museo Güemes, lo vinculó con la fuerte inversión en esta materia, mencionando “al Museo de la Vid y el Vino en Cafayate, la creación del Ballet Folklórico Provincial, la Escuela de Música e Instituto de Bellas Artes, los más de 1000 beneficiarios del Fondo de Desarrollo Ciudadano Cultural, el mejoramiento y puesta en valor del casco histórico de la Ciudad y de nuestro Patrimonio Arquitectónico y Cultural. Solo como ejemplo de esta tarea quiero nombrar a la Casa de Leguizamón y la restauración de las Iglesias San Francisco y La Viña, entre otras”.

“Muy pronto sumaremos la Usina Cultural, el Mercado Artesanal, la Casa de la Cultura en Tartagal, el museo de San Antonio de los Cobres y decenas de anfiteatros, ya en construcción.

En materia de turismo manifestó: “Nuestra provincia pasó de recibir 1.1 millones de turistas en 2007 a recibir 1.82 millones en la actualidad. De los 33 vuelos semanales en los que en 2007 recibíamos a 402 mil pasajeros en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, pasamos a 118 frecuencias aéreas y recibimos 1.122.000 pasajeros el último año”.

Agenda de desarrollo y ambiente

En este punto puso en valor en materia de agenda de desarrollo “la adecuada relación entre crecimiento y protección de nuestros recursos naturales. En estos 11 años la superficie destinada a la agricultura creció de 1.567.058 hectáreas a 2.063.750 hectáreas, lo que representa 32% más, mientras que la superficie de área protegida creció de 2.391.721 en 2007 a 4.040.557 hectáreas, un 69% más”.

“En mi gestión, por cada hectárea que se sumó a la producción se sumaron más de 3 hectáreas protegidas. Somos la provincia con mayor extensión de área protegida de la Argentina, con una superficie que equivale a 200 veces la ciudad de Buenos Aires”.

“En estos momentos difíciles que vivimos en los que la política económica nacional desalentó y desalienta sistemáticamente la inversión, fue la adecuada articulación entre una mayor conciencia ambiental y el desarrollo productivo lo que permitió el incremento de un 32% de la superficie bajo cultivo”. También se refirió al crecimiento de la ganadería bovina en un 50% y porcina en más del 70% y del sector lácteo en un 100%.

Se refirió a la electrificación sobre rutas productivas, construyendo líneas de alta tensión y las obras de riego realizadas en Colonia Santa Rosa, en Metán y la presurización del Río Toro permitiendo la optimización de 17 mil hectáreas de riego.

“Para lograr un desarrollo inclusivo, el sector primario debe estar plenamente integrado con la industria. Favorecimos la instalación y el desarrollo de nuevas industrias en el interior creando 6 parques industriales. Las empresas radicadas en parques industriales pasaron de 61 a 223 con más de 7.300 puestos de trabajo comprometidos”.

En el sector minero expresó las expectativas en la provincia, destacando que “ya se han creado 7.770 nuevos empleos y el canon minero creció un 2.821%. Nuestra provincia fue calificada por el Instituto Fraser en el segundo puesto de Argentina, consolidando el destino para inversiones que en la última década alcanzó los 9000 millones de pesos”.

Más salteños con servicios públicos

“En materia energética, la construcción de más de 1.800 km de líneas de alta y media tensión, de González a Pichanal, de Senda Hachada a Dragones, de Guachipas y de Cobos a Salta, entre otras, fueron complementadas por más de 3.300 km de líneas de baja tensión que permitieron llevar luz a localidades y parajes en los distintos puntos de la provincia”.

El Gobernador dijo que “estas obras, sumadas a la construcción de centrales para generación de mini redes, la provisión de más de 7.000 paneles solares, y las obras de electrificación en comunidades de pueblos originarios, representan una sustancial mejora en la calidad de vida”.

La cantidad de usuarios de energía eléctrica creció de 250 mil a 350 mil salteños. Asimismo, se construyeron más de 1.300 kilómetros de gasoductos y redes de gas, sumando 60 mil nuevos usuarios. Hoy, 47 mil familias son beneficiarias de la tarifa social de gas natural y 77 mil familias salteñas tienen tarifa social de energía eléctrica, lo que significa un importante esfuerzo fiscal para el Gobierno provincial.

“Aumentar los niveles de conectividad de los salteños demanda también un esfuerzo importante, en esa dirección podemos nombrar rutas que literalmente le cambiaron la vida a los salteños, como la ruta 54 a los habitantes de Santa Victoria Este”, destacando la transformación en la calidad de vida para salteños de Rivadavia.

“La provisión de agua potable y cloacas fue y es otra de las tareas prioritarias de nuestra gestión”, expresó Urtubey, destacando los nuevos “50 mil usuarios de la red pública de agua potable y un número similar a la red de desagües cloacales”.

“Hoy, el 91% de los salteños tiene cobertura de agua potable y el 82% tiene cobertura de desagües cloacales. Para poner en contexto, es útil saber que en Argentina el promedio de cobertura de agua potable es del 84%, y de un 54% el de cloacas, muy por debajo de la cobertura en nuestra provincia”.

Salud e Infancia

También destacó la construcción de los 7 nuevos hospitales, en Embarcación, Quebrachal, Iruya, La Poma, Rivadavia Banda Norte, Seclantás, y el Papa Francisco y la ampliación de sanatorios en toda la provincia “por nombrar solo algunas de las más de 250 obras de ampliación y refacción realizadas en hospitales y centros de salud de la provincia”, sostuvo.

“El nuevo modelo operativo de complejidad creciente y la digitalización de historias clínicas, mejoran sustancialmente el acceso a los servicios y la calidad de las prestaciones, y se encuentran en funcionamiento en 24 hospitales y en todos los centros de salud de capital”.

A esta tarea en salud, sumó la creación del Ministerio de Primera Infancia, que cambia el enfoque de abordaje del Estado en la atención de los niños, la instalación de 98 centros de primera infancia, la creación de los centros de recuperación nutricional en Tartagal y Salta, el incremento de más de un 60% en moneda constante en la inversión en la niñez. “Fueron las herramientas con las que contamos para enfrentar flagelos que aún castigan a nuestra provincia y a la Argentina toda”.

“La forma de resolver los problemas es asumirlos y no echar la culpa a otros. Que uno de cada dos niños sea pobre en la Argentina no da para diagnósticos o para buscar culpables. Cuando asumí como gobernador de Salta, la mortalidad infantil era superior al 15 por mil y la mortalidad materna era del 8 por diez mil. Lo denuncié con fuerza, en esta misma Casa, pero no para echarle la culpa a nadie, lo hice para que todos trabajemos juntos buscando revertir esa dolorosa situación. Hoy, la tasa de mortalidad infantil es del 9,6 por mil, está en niveles similares a los del promedio nacional y la mortalidad materna es del 1,5 por diez mil, muy por abajo del promedio del país”.

“Con especial atención trabajamos en garantizar la seguridad alimentaria de niños y niñas de pueblos originarios a través de programas focalizados en la atención de 14.820 niños, en la documentación y el acceso al sistema educativo intercultural bilingüe, gracias a la fuerte inversión en la construcción de escuelas y la capacitación de docentes”.

Viviendas

“Promovimos de una manera sostenida el acceso a la vivienda digna a través de la mayor inversión en la construcción de viviendas de nuestra historia. Durante mi gestión construimos y entregamos 19.415 casas, y en el presente año hay 3.039 casas más en construcción”, sostuvo Urtubey destacando a los miles de salteños que iniciaron una nueva vida a partir de la vivienda propia, en su mayoría en el interior de la provincia.

Seguridad

“Al asumir como gobernador, la cantidad de policías operativos cada mil habitantes era de 3,2. Hoy es de 5,55. Pasamos de 337 móviles policiales a 1.000. La cantidad de dependencias policiales aumentó de 121 a 171”. De esta manera inició el gobernador su resumen sobre Seguridad, destacando el nivel de capacitación en la etapa de formación y en funciones.

La inversión en seguridad se constata con la “la instalación de más de 1400 cámaras de video vigilancia, el equipamiento con GPS a los efectivos, el funcionamiento del 911, estructurados en el modernísimo Centro de Coordinación Operativo, cambió la lógica de funcionamiento de nuestra fuerza de seguridad mejorando notablemente su capacidad de respuesta, que pasó de 30 minutos a 8 minutos de promedio, un gran avance teniendo en cuenta la geografía de nuestra provincia”.

“La adhesión a la ley nacional que permite la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo, implementada desde 2014 en la provincia y la coordinación operativa entre magistrados y agentes provinciales y federales, permitió que en estos pocos años se hayan detenido por microtráfico a 2.329 personas, y haya al día de la fecha 1.197 condenados”.

Políticas de género

En este punto se realizaron reformas e inversiones integrales con un abordaje multidisciplinario con especial atención a combatir la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos y contextos. “Creamos el Polo Integral de la Mujer, el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, 4 refugios para víctimas de violencia, 5 juzgados de violencia de género, 5 defensorías de violencia familiar y de género, y 7 fiscalías penales de violencia de género y delitos contra la integridad sexual”.

Urtubey ponderó que “en los últimos 2 años casi 1.500 instituciones, más de 28 mil docentes y 470 mil estudiantes participaron en jornadas de prevención y erradicación de la violencia de género. Tenemos que insistir en este camino para erradicarla”.

Calidad institucional

“La calidad institucional no es sólo una frase que queda linda para decir desde la oposición en campaña, hay que llevarla a la práctica cuando uno está en posiciones de poder”. Destacó la creación del Consejo Económico Social, con el proceso participativo del Plan de Desarrollo Estratégico de la provincia, la instrumentación de la boleta única electrónica, la instrumentación de la tarjeta social, con la profunda descentralización de recursos a todos los municipios, en contraposición a lo que ha pasado en nuestro país. Hicimos lo que nadie hizo, hicimos lo que correspondía”.

“He luchado incansablemente por instalar ante los distintos gobiernos nacionales la necesidad de sentar las bases de un país federal en serio, real y no meramente enunciativo. No lo hice solo. Otros gobernadores y legisladores nacionales también lo hicieron”, dijo recordando que nos encontramos con evasivas, con excusas y también, con poca voluntad”.

“Aunque debo reconocer la buena predisposición y los avances surgidos de los pactos fiscales firmados con el actual gobierno, la coparticipación sigue pareciendo una dádiva del gobierno nacional de turno y no un derecho de las provincias y sus habitantes”.

“Los salteños debemos seguir la lucha contra la pobreza y sus tremendas consecuencias. Debemos seguir poniendo a nuestra provincia como protagonista de los tiempos que vivimos. Debemos seguir entendiendo al turismo como política de Estado. En fin, son muchas las cosas por hacer, pero no dudo que quien me suceda hará lo necesario por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas”.

“Son muchos los argentinos que sufren y son pocas las soluciones que se avizoran. Incentivar la grieta no es gobernar, es dividir buscando reinar. Afortunadamente los argentinos se están dando cuenta de la importancia de un pueblo unido, que es mucho más fuerte que cualquier gobierno”.

En el cierre de su mensaje dijo que “los salteños debemos caminar juntos en la larga ruta del bien común entendiendo que solo trabajando unidos lograremos lo que el pueblo nos demanda, que solo escuchando podemos aprender, que solo pensando en el que menos tiene tendremos más futuro, y que solo se puede ser feliz cuando se hace feliz a la gente.

Me gusta: Me gusta Cargando...