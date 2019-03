Juan Manuel Urtubey: “No veo un escenario muy diferente al de 2001”

“El umbral del dolor del pueblo argentino es realmente asombroso”, dijo el gobernador de Salta y precandidato a presidente de Argentina Federal

En el cierre de una jornada en la que el dólar volvió a registrar una suba de casi 3 por ciento, Juan Manuel Urtubey criticó el programa económico del Gobierno, comparó la situación actual con la de 2001 y, de cara a las próximas elecciones, volvió a emparentar a Cambiemos con el kirchnerismo.

“Esto ya lo vivimos: la carrera entre el dólar y la tasa, la destrucción del sistema productivo, volcarnos a la especulación financiera, enfriar a la economía para bajar la inflación… No hay que ser muy grande para haberlo vivido”, resumió el gobernador de Salta en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en el ciclo “LNE”, que emite A24.

Frente a la delicada situación que atraviesa el país en materia económica, el precandidato a presidente de Argentina Federal destacó que “el umbral del dolor del pueblo argentino es realmente asombroso” y atribuyó esta característica a la proximidad de los comicios que podrían marcar la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada.

“La gente dijo ‘ya está, voy a poder cambiar esta historia’. En otra época, cuando no teníamos esa posibilidad, la gente reaccionó de otra manera”, explicó en referencia a la crisis que se desató en diciembre de 2001 y que provocó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

“En términos de complicación social, no veo un escenario muy diferente a eso. Y si nos sentamos a ver la estructura económica de la Argentina, es casi tan compleja o peor que la de ese momento”, añadió el mandatario.

Sin embargo, sostuvo que hoy no podría generarse un clima de inestabilidad como el que se registró en 2001. “Los argentinos sabemos que eso profundizó más la crisis, podemos saltear eso. La sociedad tiene que saber hacia dónde va que puede haber un camino posible. Lo peor es cuando no tenés a dónde ir, cuando no sabes a dónde vas”, explicó.

Al hablar en particular sobre las elecciones, Urtubey manifestó que quiere ser candidato a presidente, resaltó la importancia de que una primaria defina al postulante de Argentina Federal y aclaró que, en caso de no ser él el elegido, apoyará a quien se imponga en el espacio que comparte con dirigentes como Roberto Lavagna, Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa.

Luego el aspirante a la Presidencia volvió a paragonar a Cambiemos con el kirchnerismo. “Son dos espacios iguales: hiperpersonalistas, pelean su posición de poder y se validan mutuamente. Son dos caras de la misma moneda y se necesitan para existir. Han construido esto que les es funcional a ambos y es una de las causas que está hundiendo a la Argentina cada vez más”, concluyó.

