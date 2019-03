Un padre deberá cumplir con el régimen alimentario establecido en el juzgado de Familia

La jueza de Garantías 1, Ada Zunino, concedió la suspensión del juicio a prueba a un padre acusado de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

J.O.P. (33), deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta por el término de un año: no consumir drogas; no tomar alcohol en exceso; no cometer nuevo hecho que constituya delito; comunicar cualquier cambio de domicilio; donar elementos o productos de limpieza e higiene al hospital “Dr. Miguel Ragone”; someterse a tratamiento psicológico previo informe que acredite su necesidad; mantener las condiciones del régimen alimentario establecido en el juzgado de familia, absteniéndose de realizar cualquier maniobra para que la misma no pueda percibirlos.

En relación a la reparación del daño, el hombre ofreció hacer entrega de la suma de dos mil pesos en la cuenta que se encuentra habilitada para el depósito de la cuota alimentaria.

La Secretaría de Control de la Suspensión del Juicio a Prueba será la encargada de verificar el cumplimiento de estas reglas por parte del imputado.

