Multa a Telecom Personal por no cumplir con la garantía de un producto

La sancionó la Secretaría de Defensa del Consumidor con $ 120 mil por no haber cumplido con la ley.

La Secretaría de Defensa del Consumidor multó con $ 120 mil a Telecom Personal por haber incumplido la garantía de un celular Sony Xperia ZL que un cliente ingresó al servicio técnico para su reparación. Luego de tres semanas le informaron que su equipo no tenía reparación y que le autorizaban el cambio.

Como la empresa le ofreció un celular de menor gama, el consumidor efectuó la denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor. La multa fue aplicada ya que la empresa mantuvo esa postura en las audiencias de conciliación y en infracción a los artículos 11 y 12 de la ley de Defensa del Consumidor: de acuerdo a la normativa Telecom Personal no cumplió con la obligación de brindar la cobertura de garantía legal al denunciante, con la consiguiente prestación de un servicio técnico adecuado.

Además infringió el artículo 17 que manifiesta que “en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada, las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características”, algo que Telecom Personal no cumplió en este caso.

