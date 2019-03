Dictarán talleres sobre violencia de género digital y promoción digital de emprendimientos

Se desarrollarán talleres de promoción de emprendimientos para mujeres y de prevención de violencia en los medios digitales en el Polo Integral de la Mujeres, Republica de Siria 611.

El martes 19, en el marco del Mes de las Mujeres, se llevarán a cabo dos talleres sobre mujeres y nuevas tecnologías, en los que se abordarán la prevención de la violencia de género digital y la promoción digital de emprendimientos. Las actividades serán de acceso libre y gratuito, se realizarán en el Polo de Mujeres (República de Siria 611) y requieren inscripción en el enlace http://gobierno.salta.gob.ar/index.php/10-cursos/417-talleres.

Los talleres, según explicó la subsecretaría de Políticas de Género, Rosaura Gareca, abordarán una problemática en crecimiento como es la violencia contra las mujeres y niñas en Internet, y por otro lado, la promoción digital de emprendimientos. “El objetivo es concientizar sobre la equidad de géneros en los espacios digitales y brindar herramientas a las mujeres para prevenir los distintos tipos de violencias”, señaló.

Por su parte, Federico Dada, representante de la Provincia ante ENACOM y capacitador en la actividad, resaltó la importancia de ofrecer estrategias y herramientas de autocuidados para prevenir y detectar violencias de género que se producen en Internet o través de dispositivos y no son entendidas como tal. “Las tecnologías posibilitan formas de socialización que a su vez pueden derivar en ciberacoso, grooming, sexting, difusión no consentida de material íntimo, y sextorsión, afectando a mujeres y niñas, si no se toman ciertos recaudos”, agregó Dada.

Los talleres

El martes 19, de 9 a 10:30 se dictará el “Taller de promoción de emprendimientos para mujeres”, a cargo de Pablo López Ullones, de la Subsecretaría de Políticas de Género.

A continuación, de 11 a 12:30, Federico Dada y Agustina Correa dictarán el “Taller de prevención de violencias en los espacios digitales”, donde abordarán dinámicas para prevenir distintos tipos de violencias contra mujeres y niñas en Internet y su abordaje desde la educación emocional. Ambas actividades tendrán lugar en el Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611) y serán de entrada libre y gratuita.

Las actividades son organizadas por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia a través de la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Políticas de Género; por parte de la Secretaría General de la Gobernación y Conectados Argentina.

