El verdolaga con tiempo para preparar el próximo partido y muchas esperanzas

El viernes 22 del corriente mes el Tribuno Básquetbol (TBB) tendrá acción en la tercera división del básquet nacional, en el medio debía enfrentar a Barrio Jardín en Tucumán, elenco que hace varias fechas decidió bajarse de la competencia. En consecuencia, el TBB ganara los puntos (0-20), mientras espera la cita frente a Hindú BBC, entrenan duro. Somos #elequipodelbarrio

A pesar de los horarios, el TBB sigue trabajando y más fuerte que nunca. A veces la práctica es nocturna, otras a la mañana en doble turno (gimnasio y luego cancha) para terminar pasado el mediodía. Y así, de esa manera, la gente del Tribuno Básquetbol (TBB) con Ricardo De Cecco a la cabeza, entrenador en jefe, van construyendo el día a día del club en el marco del Torneo Federal de Básquetbol. Tras el último juego en la ruta, fue derrota frente a Belgrano en Tucumán, el representante salteño trabaja más duro cada día para alcanzar la tan mentada regularidad que pretende el entrenador salteño.

Preparación que Ricardo lleva a cabo junto a los profes Rodrigo Villalobos (Asistente Técnico) y Javier Gómez (Preparador Físico). Las exigencias de los entrenamientos van de la mano con las de una competencia que en el tramo final de la temporada regular se puso al rojo vivo en la división NOA de la conferencia Norte. El Tribuno Básquetbol se mantiene en la tercera ubicación con 33 puntos, atrás de Talleres de Tafí Viejo (puntero con 37 puntos) y Nicolás Avellaneda de Santiago (segundo con 36 unidades).

El TBB buscará meterse entre los dos primeros lugares, a falta de cuatro fechas para el final de la fase regular las chances todavía existen y mientras matemáticamente los números permitan soñar la lucha por el primer objetivo sigue firme en la zona sur de Salta capital. Hay que tener en cuenta que la próxima fecha el TBB ganará los dos puntos ante Barrio Jardín, club tucumano que se bajó del Torneo Federal, mientras que Talleres recibirá esta noche a Belgrano BBC de Tucumán que viene en ascenso y también cuenta con chances matemáticas de meterse entre los dos primeros. Avellaneda de Santiago, por su parte jugará el viernes nada menos que ante el puntero de la división, Talleres.

Todo puede pasar en la recta final de la temporada regular, los clubes norteños buscarán meterse en los dos primeros puestos para clasificar directamente a los playoffs de conferencias (es decir avanzar un peldaño sin tener que disputar los playoffs de repechaje o división). La división NOA está conformada por 9 equipos de los cuales salvo uno, Barrio Jardín, el resto habrá completado un total de 24 partidos en la fase regular.

Mientras tanto el TBB trabaja duro y a consciencia, el viernes 22 de este mes recibirá en el Complejo Nicolás Vitale a Hindú BBC de Catamarca, uno de los tres choques que se traducirán como finales para los conducidos por De Cecco de cara al cierre del certamen federal en su etapa regular.

Partidos que quedan para el TBB:

16/03 B° Jardín vs Tribuno Básquet (0-20 partido ganado para el TBB)

22/03 TBB vs Hindú BBC (C)

24/03 TBB vs Talleres de Tafí Viejo (T)

29/03 Juan B. Alberdi (T) vs TBB

