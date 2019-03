Regreso a clases: 10 consejos para proteger a los menores en Internet

Con el regreso a clases, Internet se convierte en una herramienta de información para niños y adolescentes en sus actividades escolares diarias por lo que la atención y los cuidados a los más chicos se hacen necesarios debido a que no se encuentran exentos de ataques cibernéticos como el robo de información o prácticas de cyberbullying, sexting o grooming.

Camilo Gutiérrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET, comparte una serie de consejos a los padres para que orienten a sus hijos sobre los riesgos en la red:

1. Hablar abiertamente con los niños sobre el acoso cibernético. Por más increíble que parezca, el acoso cibernético es algo muy común, por lo que los padres deben asegurarse de que sus hijos acudan a ellos cuando tengan problemas, en vez de ocultarlos. Se les debe explicar lo común y peligroso que es y asegurarse de que nunca respondan mensajes o llamadas de origen desconocido.

2. Establecer un vínculo de confianza entre los padres y los menores, construyendo un canal de comunicación de forma que se puedan conocer los hábitos y preferencias al navegar por Internet.

3. Dejar claro cuáles son los lugares permitidos para utilizar el dispositivo, así como el tiempo durante el cual se puede utilizar y qué puede hacer durante este tiempo.

4. Es muy importante hacer hincapié en la importancia de mantener los datos en privado, para no perder el control sobre los mismos. En el smartphone toda la información almacenada (fotos, videos, mensajes, etc.) podría volverse pública en Internet.

5. La opción de GPS del dispositivo es muy útil para ubicarse, pero se debe utilizar con precaución ya que mantenerlo siempre encendido permitiría que a través de las redes sociales puedan saber la ubicación del menor.

6. En el caso de las cámaras web incorporadas en las PCs, se debe ser extra precavido, pues sabemos que los ciberdelincuentes usan un malware llamado R.A.T. (herramienta de acceso remoto, por sus siglas en inglés) para espiar a sus víctimas a través de las cámaras. Si es posible, deshabilite o desconecte las cámaras web de las computadoras que usan los niños y asegúrese de tener actualizado su programa antivirus.

7. Las aplicaciones maliciosas están también presentes en ambientes móviles. Además del uso de sistemas para la protección de los datos, no se deben descargar aplicaciones de sitios no oficiales y antes de instalar cualquier aplicación es necesario tener en cuenta qué permisos son solicitados, además el menor debe acompañarse de un adulto para estar seguro de cómo funciona el proceso.

8. Los juegos en línea suelen contener lenguaje obsceno y abusivo, y los dispositivos como las consolas de juegos pueden traer incorporados navegadores web. Es importante asegurarse de saber cuáles son los aparatos que usan sus hijos para conectarse a Internet, y usar controles parentales.

9. Muchos adolescentes les mienten a sus padres sobre lo que hacen online, por lo que es recomendable vigilar los navegadores “adicionales” instalados en la PC. Una verificación periódica de los programas permitirá ver si el menor agregó alguno nuevo.

10. No olvidar que una protección eficaz se logra conjugando tecnología que proteja los dispositivos y la mezcla de responsabilidad y sentido común en el uso.

ESET, impulsa una iniciativa conocida como Digipadres, un portal de contenidos que busca acompañar padres y docentes en el cuidado de los niños en Internet con el fin de generar conciencia acerca de riesgos y amenazas en el mundo digital asumiendo un compromiso con la educación de la comunidad en lo que refiere a la Seguridad de la Información.

fuente: prensa ESET

