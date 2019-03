Urtubey sobre Juventud: “Estamos muy mal, nos estamos yendo al descenso”

Esas fueron las expresiones del gobernador cuando fue consultado sobre la actualidad de Juventud Antoniana, equipo del cual es hincha. También rechazó la posibilidad de un equipo único

La resignación comenzó a tomar cuerpo en la mayoría de los hinchas de Juventud Antoniana, cuyo equipo está más cerca de perder la categoría, cuando aún faltan tres fechas para la finalización de la reválida del torneo Federal A.

En el club santo es como que el descenso se está consumando, lentamente, algo parecido a lo que ocurrió aquella vez en Mar del Plata, en el 2006, cuando perdió con Aldosivi por 1 a 0 en el estadio José María Minella y bajó al ex-Torneo Argentino A, hoy Federal A.

Desde entonces fue un largo peregrinar para tratar de volver a la B Nacional y en las diferentes participaciones se frustraron las ilusiones.

Juventud ya se salvó del descenso en el 2014, y por penales, cuando tuvo que definir mano a mano con Central Norte, el rival de toda la vida. La suerte estuvo de su lado antoniano para seguir en la tercera categoría del fútbol argentino.

Hoy por hoy, suena muy lejano ese fervor de la gente para ir a la cancha. La derrota con San Martín de Formosa, del viernes último por 2 a 1, en el estadio Padre Martearena, fue un golpe anímico que dejó a todos con los rostros desencajados. Público, jugadores y cuerpo técnico, sintieron recorrer una brisa más desalentadora todavía.

Uno de los hinchas más reconocido que tiene Juventud, el gobernador de la provincia JUAN MANUEL URTUBEY, brindó su opinión sobre la actualidad del club de la Lerma, en el programa “Lo que faltaba” que se trasmite por FM Capital, ante la consulta de que si es una catástrofe perder la categoría.

“La verdad es que estamos muy mal. Estamos casi tan mal como la Argentina, nos estamos yendo al descenso, inexorablemente, me parece”, explicó el primer mandatario provincial.

Urtubey extendió su análisis y respondió: “Mirá, la situación ya está. Dios quiera que pase el milagro, pero tenemos que ganar todos los partidos, con un equipo que no está en condiciones de ganar todos los partidos. Aparte, se tienen que dar todos los resultados. Me parece que está muy difícil. Está casi como que este gobierno termine bien en la Argentina, me parece que están difíciles las dos cosas”, dijo haciendo un paralelismo.

El gobernador salteño también habló de un tema polémico como la posibilidad de que Salta pueda contar con un equipo único para competir a nivel nacional. “Es muy difícil, es muy difícil porque culturalmente nos validamos los santos que les vaya mal a los cuervos y los cuervos que le vaya mal a los santos y en el medio los albos. Tuvimos en una muy buena experiencia en el básquet, sería bueno que lo podamos hacer, pero no sé si lo verá nuestra generación, por lo menos”, declaró Juan Manuel Urtubey.

Juventud con la poca credibilidad de sus hinchas, ahora tiene que ir a jugar frente a Crucero del Norte, en Misiones, las últimas chances que le quedan en esta instancia del Federal A. Si consigue un buen resultado frente al colectivero y con algunos resultados favorables de los otros partidos conseguiría algo de oxígeno. Luego quedará a la espera de otros dos encuentros (Zapla y el clásico con Gimnasia y Tiro), en el desenlace final de todo esto.

Para los antonianos la exigencia es mayor a medida que se va acercando el final de esta etapa decisiva del campeonato. Ante las mínimas chances que aparecen la idea dirigencial es respaldar a este grupo de jugadores y cuerpo técnico, con todo el esfuerzo que requiere en un extremo complicado.

El Tribuno Salta

Me gusta: Me gusta Cargando...