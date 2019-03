Sáenz competirá en una interna con Olmedo ya que anunció su candidatura a gobernador

“Quiero decir en esta casa que me vio nacer, que tengo la convicción y más fuerza que nunca para ser el candidato a gobernador de la provincia de Salta” dijo el intendente al cerrar su discurso en la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en la mañana de hoy.

“Seré candidato a Gobernador”, dijo al ingresar al Concejo Deliberante, acompañado de Alfredo Olmedo y la totalidad de su gabinete. Luego, durante el discurso animó a todos a anunciarlo oficialmente y a precisar que irá a internas con Alfredo Olmedo.

Entre los balances más importantes, Sáenz dijo que se logró pavimentar más de 200.000 metros cuadrados y que continúan trabajando en repavimentar la ciudad “de día y de noche porque la Municipalidad no descansa”.

Destacó la inversión de más de 360 millones de pesos para obras de desagüe que “ayudaron a mitigar las consecuencias de las tormentas” y prometió terminar la totalidad de los embalses y canalizaciones antes de que termine su mandato.

Sáenz también anunció por segunda vez, la colocación de la geomembrana en la trinchera IV del Vertedero San Javier. En la misma línea adelantó que en julio de este año se inaugurará el hospital municipal para mascotas, el cual será pionero en la Provincia.

“Tenemos un municipio financieramente ordenado”, destacó el jefe comunal y celebró que no emplearon los pedidos de anticipos de coparticipación. “El municipio no descansó ni un día, mostramos obras y no recurrimos a tomar deudas. Termino la gestión sin deuda”, remarcó.

Con tono a despedida, afirmó que puso toda su energía y esfuerzo para servir a los salteños, que defendió los intereses de la ciudad y que buscó fortalecer la autoridad del municipio.

“Los invito a realizar esta campaña con propuestas e ideas para hacer una Salta mejor, sin agravios personales ni discusiones inútiles, porque en esta contienda no somos enemigos sino adversarios”, sostuvo Sáenz y remarcó que “más allá de otras responsabilidades que pudiera asumir luego de terminar el mandato seguirá trabajando por la ciudad”.

