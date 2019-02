Supervisan en terreno los operativos de limpieza y descacharrado que se efectúan en el norte provincial

Funcionarios de la cartera sanitaria provincial intervienen en las actividades preventivas que se desarrollan en la zona, pues desde el 1 de octubre del año pasado ya fueron confirmados 178 casos en circulación.

En el norte provincial, el secretario de Salud, Francisco Marinaro Rodó y autoridades de Epidemiología de la Provincia supervisan en terreno cada uno de los operativos de descacharrado y limpieza que se efectúan en las comunas de la zona.

Junto a las brigadas anti dengue, compuestas por agentes municipales e integrantes de los equipos de salud locales, los funcionarios intervienen en las actividades preventivas del lugar, pues ya fueron confirmados 178 casos en circulación, contabilizando desde el 1 de octubre del año pasado.

Las acciones incluyen recolección de chatarra e inservibles -y todo objeto que pudiera contener agua y servir de reservorio de mosquitos-, tapado de pozos ciegos, cloacas y letrinas, entrega de repelente a familias, especialmente a mujeres embarazadas y acciones de concientización con la comunidad, como entrega de folletería, charlas públicas y gratuitas y talleres en centros vecinales y clubes de barrio.

En las tareas, que se desarrollan con idéntica metodología en Colonia Santa Rosa, Tartagal, Orán, Urundel, Morillo, Pichanal, Mosconi y Embarcación, también colaboran equipos de Nación, que se encargan del control de foco vectorial.

Asimismo se capacita a los agentes socioambientales en tratamiento focal y rociado de casas y manzanas con mayor índice de infestación. El objetivo es que estos equipos, junto a los agentes sanitarios instruyan a la población para que se extremen las medidas de protección personal y se incentive la consulta temprana con el médico ante la presencia de fiebre u otra sintomatología.

Recomendaciones

Se sugiere revisar patios, jardines, canaletas y lugares en donde pueda haber agua estancada y desechar cualquier receptáculo que sirva de criadero de mosquitos.

También cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas, cepillar las paredes de todos los contenedores, tapar bien los tanques de agua, sellar pozos ciegos y colocar tela mosquitera en los respiraderos, mantener el pasto corto y desmalezar terrenos, entre otras acciones.

Se aconseja a las personas que viajen a provincias, países o zonas en donde habitualmente se detectan casos de estas enfermedades, extremar las medidas de precaución y concurrir a los servicios de salud al presentar síntomas y fiebre alta, sin automedicarse.

Las mujeres embarazadas deberán considerar el riesgo de viajar hacia lugares con circulación del virus del zika, consultar al médico y tener en cuenta que la enfermedad también puede ser transmitida por relaciones sexuales y que puede ocasionar malformaciones en el bebé.

Síntomas del dengue

Los síntomas del dengue son fiebre alta (sin resfrío), dolor detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio, sangrado de nariz y encías y erupción en la piel.

Frente a estos síntomas es importante no tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares y acudir al médico.

Síntomas y prevención de zika

El zika suele presentarse de forma moderada o aguda, después de un periodo de incubación de 3 a 12 días, e incluye ronchas o sarpullido pruriginoso o no, conjuntivitis no purulenta (ojos rojos), dolor de cabeza, corporal y en articulaciones (principalmente manos y pies), decaimiento, y edema o hinchazón de miembros inferiores. También fiebre que puede o no estar presente.

De acuerdo con la evidencia actual y el consenso científico la infección de una mujer embarazada con el virus de zika puede ocasionar daños al bebé.

El virus se transmite a través de la picadura del mosquito vector y también por vía sexual, por lo cual se recomienda el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales, aunque no se hayan registrado síntomas de la infección.

Se aconseja el uso de repelentes en aerosol, crema o líquidos en las partes del cuerpo expuestas, renovándolo frecuentemente según la indicación del envase. Además, la colocación de mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de la casa.

Síntomas de fiebre chikungunya

La fiebre chikungunya comienza a manifestarse por lo general entre los 3 y 7 días después de la picadura de un mosquito infectado y son: fiebre (mayor a 38º C); dolor intenso e inflamación en las articulaciones, a menudo en las manos y los pies.

También puede aparecer dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido. En la mayoría de los casos los pacientes se mejoran en una semana. Sin embargo, algunas personas pueden tener dolor en las articulaciones por más tiempo.

