Diputados recibieron a CAEFA

En una reunión realizada este jueves, legisladores recibieron a empresarios integrantes de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), quienes plantearon su preocupación por la eventual prohibición de la venta de pirotecnia y manifestaron su compromiso para colaborar con la reducción en la oferta de productos de alto impacto sonoro, estimando que se eliminará su consumo en aproximadamente 5 años.

Al comenzar el encuentro, el presidente de la Cámara Baja, diputado Santiago Godoy comenzó enumerando los diferentes proyectos de Ley con estado parlamentario enmarcados en la prohibición de la pirotecnia, autoría de los diputados Raúl Romeo Medina (Mandato Cumplido), Javier Paz, Javier Diez Villa y Andrés Suriani.

Los empresarios presentes aseguraron que en varios puntos del país se planteó la prohibición de todo tipo de pirotecnia, pero que no prosperaron. Así también, destacaron que hay cerca de 3000 trabajadores de forma directa e indirecta que dependen de este sector.

Los representantes de CAEFA aseguraron que toda la pirotecnia es sonora, no existe un tipo que no emita sonido alguno, pero sí pueden ser de bajo impacto.

En este sentido, remarcaron que desde este sector se trabaja continuamente con personas y asociaciones: “Estamos trabajando para reducir el impacto sonoro y los decibeles que producen diferentes problemáticas a un sector de la población. Con nuestro lema ‘Más luces, menos ruido’ vamos trabajando para que gradualmente este tipo de productos desaparezcan”, explicaron los empresarios.

Sobre este punto, desde CAEFA estiman que en 5 años se dejará de comercializar pirotecnia de alto impacto sonoro, mediante el fomento del cambio de consumo en los clientes, que ya se inclinan cada vez más a productos de bajo impacto sonoro y de luces.

Por otro lado, los comerciantes aseguraron que también tuvieron diálogos con diferentes entidades proteccionistas para trabajar en conjunto, aunque argumentaron que el fanatismo de algunos miembros de ese sector impiden avanzar en una solución.

Sobre la ordenanza ad referendum N° 15546, los representantes de CAEFA aseguran que no se puede prohibir a la gente consumir algo legal, “se debe trabajar sobre los cambios de hábitos ya que la prohibición no soluciona nada”, expresaron.

“Nos están prohibiendo realizar esta actividad comercial permitida desde Nación, no se podrá ni producir para vender en otras provincias durante todo el año, en definitiva no nos dejan trabajar”, criticaron los comerciantes.

En este sentido, los empresarios manifestaron que “las prohibiciones fomentan el tráfico ilegal de estos productos, que por otro lado no pasaron por los exhaustivos controles de calidad, lo que lo convierte de alto riesgo para las personas. El intendente debe buscar soluciones para este sector empresarial y no sólo reducir nuestras posibilidades laborales”.

El diputado Javier Diez Villa explicó que se está buscando una solución para reducir el impacto sonoro y de esa manera beneficiar a un sector de la sociedad que se ve muy perjudicado con el uso de estos productos. Así también, destacó que se viene imponiendo un cambio de consumo por parte de los salteños.

Por su parte, el diputado Lucas Godoy expresó que desde su perspectiva no se trabajó de manera consensuada por todas las partes intervinientes, a la vez que aseguró que las prohibiciones no resuelven nada, empeoran la situación ya que no hay posibilidad de ejercer los controles necesarios, se pierden puestos de trabajo e ingresos para la municipalidad.

“Las personas van a seguir usando pirotecnia ya sea de manera legal o ilegal, debemos fomentar cambios en los hábitos de consumo para que el consumidor se incline por productos de bajo impacto sonoro”, dijo el legislador.

En tanto, el diputado Arturo Borelli manifestó que la problemática de la pirotecnia es una dificultad específica, ya que no se trata sólo de decibeles de sonido, sino también del impacto sorpresa que tanto atenta con la integridad de un grupo de la sociedad.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Andrés Suriani, Mario Moreno, Elio Flores, Arturo Borelli, Javier Diez Villa, Santiago Godoy, Lucas Godoy y Ramón Villa.

Además asistieron a la reunión los empresarios de la pirotecnia Agustín Mendieta, José Miguel San Martín, Luis Monterichel, Virginia Franco, Carlos Chaparro, Pablo Salinas y el abogado Marcos Montoya.

Me gusta: Me gusta Cargando...