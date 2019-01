En 2018 se duplicaron los anuncios de inversión en Salta

De acuerdo con la última actualización del Mapa de Inversiones elaborado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Salta concluyó 2018 con un marcado incremento de los anuncios de inversión. El monto de los proyectos que fueron dados a conocer públicamente fue de US$ 1.800 millones, el doble de lo registrado en 2017. Además, el acumulado entre el 2016 y 2018 fue de US$ 6.300 millones.

Los principales anuncios de inversión estuvieron concentrados en la producción de litio. Las compañías que comunicaron los mayores proyectos fueron la china Ganfeng Lithium International (US$ 675 millones), la surcoreana Pohang Iron and Steel Company (US$ 450 millones) y la francesa Eramet (US$ 400 millones).

La minería concentra el 90% de los anuncios en la provincia, seguido por los sectores de energías renovables (4%), bienes industriales (2%), y desarrollos inmobiliarios y salud (1%). Desde 2016 la minería concentró proyectos de inversión por un total de US$ 12.000 millones a nivel nacional. Es el segundo sector con más anuncios luego de petróleo y gas, con un total de US$ 55.000 millones. Los principales proyectos de energías renovables en Salta son para la construcción de dos parques solares, uno en Cafayate y otro en San Antonio de los Cobres. Entre ambos suman un monto superior a los US$ 200 millones.

En 2018, Argentina registró 303 proyectos de inversión por un total de US$ 30.400 millones. Los sectores que captaron mayores anuncios fueron petróleo y gas, transporte e infraestructura y minería.

Más información: www.inversionycomercio.org.ar

http://www.inversionycomercio.org.ar/mapadelainversion.php

Fuente: prensa Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

