Trabajado triunfo del Tribuno Básquet sobre San Martín en el Vitale

Después de remontar una abultada diferencia, el conjunto local pudo terminar celebrando lo que fue el primer partido del año. Cuando todos esperaban ver al nuevo DT en el banco de suplentes, llegó la sorpresa. De Cecco no pudo debutar tras un inconveniente administrativo. El próximo juego del TBB será el domingo en Tucumán. Somos #elequipodelbarrio

Cuando parecía que estaba todo listo para el gran debut del entrenador salteño Ricardo De Cecco, la noche no comenzó de la mejor manera. Debido a cuestiones administrativas no llegó la habilitación a la zona sur de esta ciudad y el nuevo DT no pudo estar en el banquillo verdolaga, lugar que ocupó su asistente técnico, el otro salteño Rodrigo Villalobos. De esa manera, con el pequeño gran inconveniente comenzó el 2019 para el representante salteño en el Torneo Federal de Básquetbol (TFB), la tercera categoría a nivel nacional. Pese a esto último el TBB pudo conseguir una gran victoria frente a San Martín de La Rioja por 79-70.

Como tocados con lo que pasó con el entrenador en jefe, el primer cuarto no comenzó bien para el local. Una diferencia de 14 puntos (6-20) llegó a tener San Martín de La Rioja tras un arranque bestial. Sin embargo, el equipo del barrio sacó a relucir su amor propio y emprendió la remontada. En ese primer capítulo la diferencia fue de cinco puntos (15-20).

La segunda parte tuvo mucha intensidad, los riojanos lejos de intimidarse por el espectacular contexto que tuvo una vez más el Nicolás Vitale, jugaron de igual a igual y estuvieron siempre expectantes con un Fernando Dose incontenible en la zona pintada pero también clavando bombas de tres puntos. En medio de tanto ruido el local tampoco se mareó y sacó pecho en momentos calientes del encuentro.

El Colo Germán Farah, con su característico coraje en defensa y certero desde larga distancia reavivó el fuego verdolaga; Eric Freeman apareció cuando el equipo más lo necesitaba y se cargó con las últimas ofensivas, acciones donde también apareció el capitán del equipo, Facundo Arias Binda. Después Bione fue un león interceptando cuanto balón estuviera en el aire; cuando no estuvo en el rectángulo de juego el eléctrico y siempre rendidor Nacho González, el armador natural del equipo, el salteño Maxi Saravia, aportó su enorme experiencia para distribuir el juego y también dañar cuando fue necesario.

En los dos primeros cuartos se vio un equipo cansino en el parquet verdolaga y el rival no perdonó. El cambio mental y físico fue fundamental en la segunda parte para que el TBB pudiera cosechar una nueva victoria, la intensidad y la garra fueron algunos de los factores que incidieron en una nueva victoria. En esa segunda mitad se desinfló Díaz y en consecuencia el poderío ofensivo en San Martín quedó solo en manos de Dose. Enorme triunfo del Tribuno Básquet en el primer partido del año, este domingo a Tucumán para enfrentar a Nicolás Avellaneda.

Síntesis

Tribuno Básquetbol (79): Maximiliano Saravia (5), José Bione (10), Eric Freeman (21), Emilio Kiorcheff (3) y Facundo Arias Binda (15) FI. Ignacio González (10), Agustín Collado (-), Alejandro Quigley (1), Ignacio Quiñonero (-), Germán Farah (14), Nicolás Díaz (-) y Agustín Heredia (0). DT: Rodrigo Villalobos.

San Martín LR (70): Matías Vergara (4), Luis Gervasio (7), Fernando Dose (28), Mateo Rodríguez (8) y Lucas Díaz (13) FI. Romás Rodríguez (-), Bruno Rodríguez (6), Agustín Ramírez (-), Emiliano Carpinetti (-) y Raul Luna (4). DT: E. Rodríguez. AT: A. Arguello.

Parciales: 1C TBB 15-20 SM, 2C 23-17 (38-37), 3C 19-17 (59-54) y 4C 22-16 (79-70)

Árbitros: Matías Montoya y Pablo Flores

Comisionado Técnico: Enrique Ruiz Vázquez

Cmplejo Nicolás Vitale (Salta, capital)

