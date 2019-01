Alejandro Quigley: “Estamos ansiosos por volver a jugar, sería muy importante que sea con un triunfo”

Mañana, a partir de las 22, el Tribuno Básquetbol (TBB) recibirá en su fortaleza, Complejo Nicolás Vitale, al conjunto de San Martín de La Rioja. El partido tendrá algunos condimentos especiales como por ejemplo el gran debut de Ricardo De Cecco, el entrenador salteño que se hizo cargo de la conducción táctica del verdolaga. Será el primer juego de 2019 para los de la zona sur de esta capital y uno de sus protagonistas, Alejandro Quigley, habló al respecto.

El miércoles 9 del corriente mes el plantel verdolaga volvió a las prácticas, tras el receso de fin de año, tiempo transcurrido que fue generando en cada uno de los jugadores una ansiedad importante. “El equipo en general está un poco ansioso por el primer juego de este año que vamos a disputar, tenemos muchas ganas de jugar y comenzar con una victoria sería importante”, expresó el interno de 2,04 metros de altura oriundo de Río Tercero, Córdoba.

Acerca de la llegada del nuevo entrenador en jefe del equipo, quien hace dos semanas se puso a cargo de las prácticas, Alejandro Quigley apuntó: “No lo conocía, se nota que es muy exigente y profesional en lo que hace”. Los jugadores se pusieron a disposición del DT y se los observa muy concentrados y atentos a los requerimientos del director técnico.

Hasta el momento el TBB no se caracterizó en la competencia federal, la tercera a nivel país, en ser uno de los combinados que desarrolle en el parquet un juego bien definido, una filosofía verdolaga clara y contundente. Así lo entiende el pivote cordobés: “Me parece que todavía no logramos una filosofía de juego clara, en la primera mitad del torneo tuvimos partidos muy buenos y otros no tanto. Creo que fuimos de menor a mayor, este equipo no toco el techo todavía, tiene mucho por dar”.

Como todos los rivales, mañana los riojanos no vendrán de paseo a La Linda, y los jugadores del TBB son conscientes de eso. “San Martín es un muy buen equipo, me imagino un partido muy duro y peleado para ambos, de esos encuentros que lo gana el que menos se equivoca”, sostuvo Quigley y agregó “las claves estarán en poder manejar nosotros el ritmo de juego, en saber aprovechar la localía”.

Lo realizado en la primera temporada por el TBB fue histórico no solo para la institución de la zona sur sino también para el básquet salteño en general. Esta a un pasito (un triunfo) de jugar por uno de los dos ascensos será difícil de olvidar para los seguidores y amantes de este deporte, sobre todo para la barriada verdolaga. Consultado al respecto, el interno de 2,04 metros de altura apuntó: “Creo que nosotros los jugadores no tenemos que detenernos a pensar demasiado en eso, trataremos de hacer lo mejor posible en esta temporada. Es normal que la gente espere siempre más de su equipo pero nosotros estamos con los pies en el piso, vamos a ir partido tras partido intentando jugar mejor y llegar lo más lejos posible”.

La acción del Torneo Federal vuelve mañana para el único representante norteño en la tercera división del básquet argentino, será el primer partido de este nuevo año y el debut del entrenador salteño Ricardo De Cecco. El equipo del barrio vuelve y se presentará en casa, el Complejo Nicolás Vitale del barrio El Tribuno, zona sur de la ciudad.

FICHA DEL PARTIDO

Rivales: Tribuno Básquetbol vs San Martín (La Rioja)

Fecha: Viernes 25 de enero de 2019

Hora: 22

Lugar: Complejo Nicolás Vitale, calle La Razón s/n barrio El Tribuno

Entradas: 100 pesos generales

