Ricardo De Cecco quedó formalmente presentado en sociedad

El entrenador salteño recibió a un nutrido grupo de periodistas en el Complejo Nicolás Vitale del barrio El Tribuno. Seguir trabajando para mejorar es uno de los objetivos del nuevo DT. Somos #elequipodelbarrio

El nuevo entrenador en jefe del Tribuno Básquetbol (TBB), Ricardo De Cecco, quedó formalmente presentado en el día de hoy. El DT, oriundo de esta capital, hizo su presentación en sociedad ante un importante número de medios de prensa que se dieron cita al Complejo Nicolás Vitale del barrio El Tribuno, zona sur de la ciudad. “Estoy muy contento de llegar al Tribuno, fue la mejor propuesta que tuve en el mercado de diciembre”, sostuvo el entrenador.

Con la llegada del nuevo director técnico la institución verdolaga seguirá con las prácticas pero desde hoy a su cargo. Respecto a su llegada al único representante en el Torneo Federal, sostuvo: “Si bien se mueve menos el mercado a mitad de año, creo que la estructura del Tribuno no es como comenzar de cero en otro lugar. Si hubiera sido así me tendría que haber adaptado desde cero con el trabajo, luchar con algunas cuestiones que la verdad no tenía ganas”.

“Siento que acá en Salta valoran mi trabajo por lo hecho en Salta Basket, conozco a los dirigentes, a algunos jugadores así que no me fue difícil tomar la decisión. Apenas solucione mis cosas en Santa Fe me vine lo más rápido que pude”, continuó expresando el entrenador salteño. Recién llegado a La Linda las sensaciones “son un poco raras” apuntó, “hasta que me adapte al equipo, al club”, añadió. Y justamente del plantel verdolaga señaló: “Vi poco, salvo algunos videos y estadísticas, lo voy a ir conociendo a medida que me inserte en el equipo”.

Respecto a los objetivos del verdolaga en su segunda temporada federal, el DT sostuvo que serán los de siempre “tener un plantel competitivo”. El TBB se mantiene en una buena posición en el certamen en ese sentido De Cecco tratará de mejorar lo que se viene haciendo hasta el momento, “sería lo ideal, quiero involucrarme y ver de qué manera podemos seguir mejorando”, apuntó.

En su primera temporada (2017/2018) el Tribuno llegó a instancias de semifinales y estuvo a un paso de jugar por uno de los dos ascensos a La Liga Argentina, la vara quedó alta y De Cecco lo sabe. “Es un gran desafío y vamos a trabajar tratando de seguir mejorando en algunas cuestiones. Tenemos una ficha disponible para el equipo y habrá que ver si están los recursos para hacer uso de la misma. Lo más importante será mantener un equipo competitivo después se puede perder o ganar”. Como lo hizo en Salta Basket, el entrenador ayudará a profesionalizar algunas áreas en la institución de la zona sur.

Acerca del plantel federal dijo conocer a varios de los chicos como Saravia, Arias Binda o el Colo Farah, “hay una base de jugadores con experiencia y otra de chicos que hay que proyectar, darles rodaje. Veremos cómo se acoplan y qué funcionamiento se les dará”. La idea, según el entrenador, es tratar de explotar al máximo las características de cada uno de los jugadores.

De Cecco también habló de su paso por Los Infernales, “disfrute mucho el tránsito en estos cuatro o cinco años con Salta Basket. Me dolió mucho irme al descenso, pensé que era un golpe muy duro para el proyecto. La verdad que me puso muy contento saber que un equipo del básquet salteño tenga la posibilidad de jugar una posible copa internacional. Es algo inédito que hay que valorarlo y hay que aplaudir. Me puso muy contento, creo que a partir de Salta Basket la disciplina mejoró en la provincia, las canchas y otras situaciones”.

Me gusta: Me gusta Cargando...