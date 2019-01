Rasio: “Este equipo tiene mucho para dar todavía”

Después del histórico título conseguido por Los Infernales en el Súper 4 de La Liga Argentina, el plantel tuvo día libre ayer jueves. Asado al mediodía y pileta regenerativa por la tarde fue la jornada pos campeonato para el conjunto norteño. El jugador más valioso del torneo (MVP, sigla en inglés) fue Lisandro Rasio, el de Zárate (provincia de Buenos Aires) la rompió toda en las dos jornadas y tuvo su merecido premio. Entre sus logros deportivos, el del miércoles con Salta Basket es uno de los más importantes de su carrera.

Se metieron en la historia grande del básquet salteño, ¿cómo lo asimilas o deberá pasar un tiempo para tomar dimensión?

Creo que todavía no tomamos dimensión de lo que logramos, darle el primer título a Salta Basket y quedar en la historia de la institución, quedar marcados en la historia del básquet salteño es muy importante. Estamos muy contentos con eso.

Fueron a Concepción con el mote de candidatos y lo terminaron confirmando. ¿En algún momento les pesó ese cartel?

No, nos peso venir como candidatos de hecho los cuatro equipos llegamos con la intensión de ganar el torneo. Es una competencia corta y el que desplegara un mejor juego y estuviera mejor mentalizado de la cabeza iba a ser el campeón. Por suerte nosotros hicimos un buen partido en la final y pudimos coronarlo con el título.

Si bien esto se disfruta y mucho, la competencia sigue con la temporada regular de La Liga Argentina. ¿Crees que el título los condiciona de alguna manera para continuar con el resto de la temporada?

No creo que sea un condicionante ser los campeones del Súper 4 o nos ponga como más candidatos. Armamos un equipo competitivo con aspiraciones de conseguir cosas importantes, y este título nos tiene que motivar para seguir trabajando, seguir soñando para trata de que Salta Basket vuelva a la Liga Nacional (La Liga). Falta mucho pero tenemos que seguir por este camino, trabajando duro a diario para lograr los objetivos. No hay mayor satisfacción que obtener un título, espero que nos sirva para seguir trabajando y sacando lo mejor de este equipo que tiene mucho para dar.

¿En qué lugar de tus logros deportivos ubicarías el título conseguido con Los Infernales?

Es uno de los títulos más importantes de mi carrera, sobre todo después de haber perdido la final el año pasado en Chile, después de una temporada muy buena con Los Leones, no haber podido coronarla con el título fue duro. Haber perdido esa final me ayudo a no bajar los brazos y seguir trabajando incluso muy duro en el receso, y prepararme para esta temporada. Casi a la mitad de la temporada actual haber ganado un título es una satisfacción muy grande. Tenemos que seguir por este camino tratando de conseguir el objetivo final.

Fuiste elegido el jugador más valioso del certamen (MVP), ¿qué reflexión te merece al respecto?

Contento por todo lo que me está pasando personalmente. También me prepare mucho para esta temporada, trabajamos mucho para llegar de la mejor manera al Súper 4. Uno no piensa en ser el mejor jugador ni mucho menos, se piensa en términos de equipo y lograr el título el resto llega producto del trabajo y haber tenido un buen torneo y una buena noche. Es un premio al esfuerzo extra que se hace a diario para lograr cosas.

Junto a Scott Cutley conforman una sociedad de lujo, ¿cómo se generó esa química y qué podes decir de tu compañero?

No tengo más que elogios para Scott, es un interno que entiende mucho el juego, pasa muy bien la pelota y la verdad que trabajamos muy bien en el alto y bajo. Cada vez que sello la posición, él siempre está listo para pasarla y lo hace de manera espectacular. Después la acción es más fácil, solo tenés que definir. No se cómo pero nos entendemos demasiado.

El primer objetivo se cumplió y con creces. Ahora, ¿cómo sigue la historia, cuál es la próxima meta?

Nuestro próximo objetivo es tratar de terminar en la posición uno del Norte, tener una buena clasificación a los playoffs para asegurar la localía. En la instancia de playoffs comienza otro torneo y tenemos que tratar de conservar la localía, es mucho más fácil estar en nuestra casa.

Mañana, visita en Santiago

En medio de los festejos por el primer título nacional obtenido por la institución norteña, los viajes para enfrentar al próximo rival siguen y hay que asumirlo. En tierra santiagueña, mañana sábado Los Infernales visitarán a Independiente, en el marco de la tercera fecha de la segunda fase de la temporada regular.

El partido está programado para las 21 horas, será arbitrado por el tridente: José Luis Lugli, Sebastián Vasallo y Carlos Carillo. El comisionado técnico será Omar Abdala. El encuentro se disputará en el estadio Israel Parnas de Santiago del Estero.

Hay que recordar que en la primera fase de La Liga Argentina, fase Regional, el conjunto salteño terminó primero en la conferencia Norte, lo que le permitió acceder al Súper 4, certamen en el que consagró el pasado miércoles. En el arranque de la segunda fase, los conducidos por Leandro Hiriart perdieron como local el primer partido frente a Villa San Martín (94-91) y ganaron el segundo, también en el Delmi (96-81) recibiendo a Deportivo Norte.

En la primera fase Salta Basket y los diablos santiagueños se enfrentaron en cuatro oportunidades con dos triunfos para cada uno. Los dos primeros los ganó Salta como visitante y local (76-83 y 88-71) mientras que luego cayó como local (77-87) y visitante (60-58). El partido de mañana destrabará el historial a favor de uno y en contra del otro, un lindo choque donde el campeón del S4 intentará seguir con la sintonía ganadora de cara al resto de la temporada.

Fuente: prensa Salta Basket