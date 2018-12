Colombia prioriza la implementación del modelo de gobierno de Salta

Así se anunció durante la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Argentina y Colombia. El trabajo del Ministerio de la Primera Infancia de la Provincia de Salta es el “proyecto de interés prioritario para la República de Colombia”.

El Gobierno nacional de la República de Colombia fijó como prioritaria la implementación del modelo de Gobierno creado por el Ministerio de la Primera Infancia de Salta. Según se anunció en la VIII reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Argentina y Colombia, el trabajo que lleva adelante el Departamento colombiano de Prosperidad Social y el Ministerio de la Primera Infancia de la Provincia de Salta es el “proyecto de interés prioritario para la República de Colombia”.

La reunión bilateral se llevó a cabo en el Palacio San Martín en la provincia de Buenos Aires. El encuentro estuvo presidido por la Directora General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Ana Ciuti, y por la Directora de Cooperación Internacional de la Cancillería de Colombia, Marcela Ordóñez Fernández.

Durante la reunión se aprobó el Programa de Cooperación 2018-2020 que quedó conformado por 8 proyectos, entre ellos la segunda fase de implementación del modelo salteño en el Departamento de la Guajira, el territorio de mayor vulnerabilidad y conflictividad sociales de la república colombiana.

Desde la comisión que reúne a especialistas y funcionarios de ambos países se anunció que el “proyecto de interés prioritario de Colombia es el modelo de seguimiento e intervención para el monitoreo y gestión de las principales necesidades de los niños niñas y adolescentes (NNA) de la Guajira, a partir de la experiencia y logros de Salta”.

Ya hace más de un año que Salta donó las herramientas y plataformas tecnológicas del Ministerio de la Primera Infancia al Gobierno nacional de Colombia. Según informó el ministro salteño Carlos Abeleira “la república de Colombia adoptó el modelo con sus lógicas, metodología y herramientas tecnológicas. Esto le permitió georreferenciar a sus niños y adolescentes en condición de pobreza para gestionar desde el Estado ofertas y atenciones diferenciadas”.

El funcionario añadió que en la actualidad “el Gobierno de Salta desarrolla tecnología de alto impacto social. Ella nos ayuda a promover formas de gobiernos empáticas para reducir significativamente la subjetividad a la hora de tomar decisiones desde el Estado”.

En esencia el modelo de Primera Infancia plantea reflexionar desde el Estado qué seres humanos se construyen hoy para las sociedades del futuro. “Es innovar dentro de la administración pública, transformar las perspectivas filosóficas y las capacidades tecnológicas que orientan la gestión pública”, asegura Abeleira.

Desde el Ministerio de la Primera Infancia se propone direccionar las acciones de gobierno para incentivar y potenciar las capacidades individuales y sociales de cada persona, una tarea difícil que implica conocer en detalle las habilidades y capacidades de cada habitante. “Ahí radica la importancia de incorporar nuevas tecnologías para procesar grandes porciones de información (BigData). El potencial de saber quién, con quiénes, dónde y cómo vive una persona, entender sus problemas, conocer sus habilidades o medir sus riesgos, nos permite razonar y promover políticas públicas personalizadas”.

En Colombia, la prueba piloto que realizó el Gobierno de Salta en La Guajira alcanzó a 157 hogares y 582 personas de las comunidades indígenas wayú de Coropontain y Waruptaie, en Uribia y Kuskat, Ichorchimana, en Manaure. Este modelo permitió al Gobierno de Colombia generar información integral, actualizada, nominalizada y georeferenciada de cada familia de la Guajira.

“Para un gobierno el conocimiento constituye el insumo estratégico para la elaboración de planes eficientes. Es por ello que con las nuevas tecnologías podemos proyectar posibles situaciones de riesgo o desviaciones de las estrategias o políticas públicas antes de que ocurran.”, dijo Abeleira.

El Ministro señaló que “muchas veces los gobiernos llevan escuelas, centros de salud, agua potable, o asistencia económica a las poblaciones vulnerables y la situación sigue igual: con embarazos a temprana edad, deserción escolar y desnutrición. Esto demuestra que la realidad es mucho más compleja, no se la puede medir teniendo en cuenta solo indicadores económicos o estructurales, la clave está en concentrarse en las personas y sus distintas realidades”.

Abeleira concluyó asegurando que si no se modifica la forma de trabajar y de ver la pobreza no solo no se lograrán resultados favorables, además la situación social tenderá a empeorar. “Bajar los indicadores no implica que las personas salgan de la pobreza, es necesario un cambio de mirada gubernamental. Las políticas públicas deben prestar especial atención al proceso de constitución de cada persona. Debemos razonar desde el Estado qué seres humanos estamos construyendo para nuestras sociedades del futuro, ahí radica la importancia de la primera infancia dentro del Estado. Porque las bases de una sociedad se moldean durante la Primera Infancia”, concluyó

En La Guajira colombiana existe la mesa de trabajo denominada ‘Alianza por el agua y la vida en La Guajira’, es un espacio liderada por la Presidencia de la República que articula 18 entidades del Estado. Todos ellos acordaron avanzar con la segunda etapa de implementación del modelo. Además, se estudia la posibilidad de expandir su aplicación a todo el territorio nacional.