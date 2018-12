Balance positivo de #ConectadoSalta + Adolescentes salteños reconocen peligros en Internet aunque incurren en prácticas de riesgo

Balance positivo del ciclo #ConectadoSalta sobre convivencia digital y prevención de riesgos en los espacios digitales



A lo largo del año, más de 2500 personas fueron capacitadas en temáticas como convivencia digital, grooming, ciberbullying, sexting y ciberseguridad.

Se acordaron profundizar acciones y políticas de ciudadanía digital y prevención de riesgos digitales en niños, niñas y adolescentes.

Con el eje de trabajo puesto en las infancias y adolescencias y sus relaciones con las tecnologías, concluyó el 4º ciclo de charlas #ConectadoSalta con un balance muy positivo.

Los resultados fueron presentados en el encuentro que mantuvieron la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, el Representante de Salta ante ENACOM, y creador del ciclo, Federico Dada, y la subsecretaria de Calidad e Innovación Educativa, Gloria Crespo.

Dada informó que durante 2018, el ciclo #ConectadoSalta organizó 11 talleres y charlas de concientización sobre ciudadanía y convivencia digital, grooming, ciberbullying, sexting y ciberseguridad, las cuales alcanzaron a unas 2500 personas, entre estudiantes, docentes, y padres y público en general.

Durante la presentación, Dada resaltó que el desafío este año radicó, como desde su creación hace cuatro años, en “promover y desarrollar acciones y estrategias que permitan reconocer oportunidades y problemáticas que generan las tecnologías, y alentar a niños, niñas y adolescentes en el uso positivo de Internet”. “Es clave comprender el mundo en el que están creciendo los chicos y las chicas para saber acompañarlos en el proceso de socialización, de construcción de sus identidades, y de participación ciudadana, que atraviesan desde la niñez hasta la adolescencia”, afirmó Dada.

Las charlas del ciclo contaron con disertantes destacadas como Davinia de Ramón Felguera (Universidad de Valencia – España), María Zysman (ONG Libres de Bullying), y Bettina Esteban y Rosa Torres (Programa Las Víctimas contra las Violencias – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), entre otros.

Conclusiones y propuestas

Durante la presentación, la ministra Berruezo destacó la importancia de sistematizar las acciones formativas en materia de convivencia digital, desde el fomento del uso positivo, creativo y crítico, y de promoción de ciudadanía, nuevas habilidades y alfabetismos.

En este sentido, el Ministerio de Educación evaluará incluir estas temáticas en las currículas de los distintos niveles, para estudiantes, así como en la formación docente. También se dialogó acerca de la importancia de construir políticas públicas y marcos normativos actualizados sobre estas temáticas.

Dada, por su parte, instó a las autoridades de Educación a hacer de la familia un aliado estratégico de la educación. “Todos tenemos que repensar las formas de crianza, equilibrando cultura digital con conexión real con los chicos. Para esto es clave orientarlos y acompañarlos, construir confianza, abrir el diálogo, escucharles más, inculcar hábitos positivos, promover valores como el buen trato y la intimidad, transmitir pautas de autocuidado, propiciar usos seguros y creativos, y sobre todo ser el mejor ejemplo para los chicos y las chicas, educando y orientando desde valores vivos”, dijo.

Finalmente, con vistas a 2019, Dada propuso institucionalizar espacios de participación y escucha activa de niños, niñas y adolescentes; sumar la opinión de los chicos y chicas en el debate acerca de sus usos y prácticas en la web; co-crear junto ellos pautas para una convivencia digital sana y prevención de riesgos; delinear acciones transversales para hacer frente a los riesgos digitales; y realizar estudios e investigaciones sobre hábitos y comportamientos positivos y de riesgos de NNA.

También Dada presentó las conclusiones del Encuentro “Jóvenes y Pantallas”, un espacio destinado a adolescentes con el objetivo de conocer sus hábitos en el mundo digital.

El ciclo #ConectadoSalta nació 2015, y va por su cuarta edición. Este año fue organizado por el Gobierno de Salta a través de la Secretaría General de la Gobernación y el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología; Conectados Argentina, y la Municipalidad de Salta.

De la reunión participaron además la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Píccolo; los directores de los Niveles Superior, Secundario, Primario, Inicial, los supervisores de estos niveles y otros equipos técnicos.

Conclusiones del Encuentro #JóvenesYPantallas: Adolescentes salteños reconocen peligros en Internet aunque incurren en prácticas de riesgo

El organizador del ciclo #ConectadoSalta presentó resultados de un encuentro de adolescentes en el que se indagó sobre sus hábitos en el mundo digital.

Los adolescentes salteños en general hacen usos positivos de Internet, reconocen peligros que existen en Internet, aseguran que en sus entornos hay pares que viven o vivieron experiencias negativas en Internet como el grooming y el ciberbullying, y admiten que incurren en prácticas de riesgo en el espacio digital.

Esto se desprende de las conclusiones que presentó el representante del Gobierno de Salta ante ENACOM, Federico Dada, sobre el Encuentro Jóvenes y Pantallas, a la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo.

El encuentro, realizado en agosto pasado en el marco del ciclo #ConectadoSalta, tuvo por objetivo escuchar y conocer los hábitos digitales de adolescentes de 13 a 15 años, al tiempo que sensibilizarlos sobre usos positivos y conductas de riesgo en los espacios digitales. Participaron 70 adolescentes de distintos colegios de Salta.

Según Federico Dada, “fue una experiencia inédita para los chicos y las chicas participantes porque generamos un espacio de escucha activa a sus hábitos en el mundo digital, de sensibilización sobre situaciones negativas que les pueden ocurrir en Internet y cómo afrontarlas, y de reconocimiento de sus aportes y oportunidades que se dan con las tecnologías”.

El encuentro fue organizado por el Gobierno Provincial, la Municipalidad de Salta y Conectados Argentina, con apoyo de la Subsecretaría de Calidad e Innovación Educativa delMinisterio de Educación Ciencia y Tecnología.

Hábitos digitales

Según las conclusiones del Encuentro #JóvenesYPantallas, las y los adolescentes participantes en general revelaron que hacen usos positivos diversos de las tecnologías e Internet.

De los cuatro “buenos usos de Internet” más citados, mencionaron la socialización a la cabeza de sus preferencias. Le siguen el acceso y la producción de contenidos de su interés en la red; como medio de entretenimiento y de acceso a bienes culturales; y para realizar operaciones comerciales en tiendas online. Y las redes sociales que más usan son: Instagram, WhatsApp, Twitter, y en último lugar, Facebook.

Violencias y riesgos

Aunque fue baja la mención a formas de violencias entre adolescentes en las plataformas digitales, en el encuentro #JóvenesYPantallas hubo testimonios de chicos y chicas que conocieron o conocen pares suyos que vivieron o viven experiencias negativas o de riesgo en línea. Las citadas fueron el grooming, el ciberbullying y el acoso o discriminación.

“Una reflexión trascendente que surgió fue sobre la necesidad de romper el silencio y la complicidad, como espectadores o público, y poder ayudar a desarmar estos hechos evitando ser reforzadores o replicadores de acciones negativas”, sostuvo Dada.

También reconocieron riesgos que tienen los espacios digitales y cómo darse estrategias de autocuidados. Entre las amenazas citadas, mencionaron: la vulneración de la privacidad, dar información personal a desconocidos, encontrarse en persona con alguien conocido por Internet, el ciberbullying, la difusión no consentida de imágenes íntimas como consecuencia del sexting, y el grooming o ciberacoso sexual de un adulto hacia un menor de edad.

Para la psicopedagoga y educadora social española, Davinia de Ramón Felguera, de la Universidad de Valencia, coordinadora del encuentro, los jóvenes “son conscientes de los peligros que existen en la red pero eso queda en lo discursivo, porque cuando le preguntamos quién hacía actividades que conllevaban riesgos, todos las hacían”.

Privacidad

Otro dato significativo que salió a luz, informó Dada, fue sobre las búsquedas en la red sobre temas relacionados a la privacidad. Los jóvenes revelaron que buscan información en Internet sobre temas o cuestiones que no se animan a preguntar a sus padres o les incomoda hablar con sus adultos de referencia en general, como los referidos a la sexualidad en general.

Dada subrayó que “no fue una respuesta generalizada pero es un comportamiento que los adultos debemos atender. Esto no significa que en general no acudan a sus padres o madres para hablar, pero sí que hay una porción de padres que no han construido confianza con sus hijos como para ser considerados adultos de referencia al cual acudir”.

