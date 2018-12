Reunión Leiva y Marcelo López Arias: abordaje de la violencia de género

El concejal David Leiva continúa con un ciclo de reuniones en las que plantea la necesidad de cambiar el paradigma con el que se abordan algunos casos de violencia de género. “Somos nosotros los primeros en recepcionar a las víctimas y debemos saber cómo acompañarlas” afirmó.

El integrante de Memoria y Movilización Social se reunió durante esta semana con el ministro de Gobierno de la Provincia de Salta, Marcelo López Arias, con la secretaria de Justicia, Carina Iradi y con el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena. Junto a ellos se interiorizó respecto de los dispositivos electrónicos que se implementan, en la actualidad, para el control y la asistencia de los casos de violencia de género.

Leiva afirmó que, estas reuniones surgen por la necesidad que le plantean los vecinos. “Cada mañana nos enteramos de casos de violencia. Muchas veces recibo a mujeres que fueron agredidas y que no saben qué hacer, cómo avanzar frente a estos hechos que les toca vivir.

Es sumamente importante que podamos articular una comunicación fluida entre todos los niveles del Estado porque somos nosotros los primeros en recepcionar a las víctimas y debemos saber cómo acompañarlas en este proceso.

“La mujer que llega a buscarnos no sabe cómo manejarse y desconocen los procedimientos y sistemas de alerta que existen para asegurar que el agresor no infrinja más daño. Esos instrumentos están y deben ser informados, debe dárselos a difusión para que entiendan que no están solas y que hay un estado presente” sostuvo el edil.

Además, Leiva insistió en la necesidad de cambiar el paradigma con el que se aborda el control de los agresores. Recordó el caso de María Carmen Iglesias quien murió en Laferrere (Provincia de Buenos Aires) luego de ser sorprendida por su agresor. “Esta mujer no tuvo la posibilidad de apretar el botón anti pánico con el que contaba. Esto es algo que debemos cambiar. No podemos seguir obligando a la mujer a estar pendiente de controlar la efectiva distancia de su agresor porque volvemos a victimizarla. Se hizo mucho en estos años abordando la problemática. Pero el abordaje debe estar en constante debate y evolución. Debemos cuestionarnos y replantearnos todo lo avanzado para que podamos tener mejores resultados y las mujeres dejen de morir en manos de sus agresores”.

Este ciclo de reuniones inició la semana pasada con el encuentro que mantuvieron junto al ministro de la Corte de Justicia de Salta, Dr. Abel Cornejo. En este sentido, se anunció que la próxima semana dialogarán con integrantes del Observatorio de Violencia Contra la Mujer.