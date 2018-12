Salta Basket se juega la clasificación al Súper 4 mañana en el Delmi

Mañana no será un partido más, mañana desde las 22 en el Estadio Delmi Salta Basket recibirá a Villa San Martín de Resistencia, Chaco, y en juego para Los Infernales estará nada menos que la oportunidad de dar el primer paso hacia la clasificación al Súper 4, certamen que aún no tiene definido ni fecha ni escenario pero que otorgará la chance de jugar una finalísima con el ganador de La Liga Argentina, en junio del año que viene. Quien resulte triunfador de ­ese choque obtendrá el pasaporte a la Liga Sudamericana, nada menos.

Paso a paso o doble a doble, bien podría ser la frase que suele usarse en este tipo de instancias deportivas donde la definición está al caer. Los Infernales están muy cerca de obtener el primer lugar en la División Norte, perteneciente a la Conferencia Norte, en esta primera etapa de la fase regular (se trata de la fase Regional). La pelea por ese deseado primer lugar la mantiene con el conjunto chaqueño de Hindú, combinado que jugará esta noche y mañana en Misiones frente a Oberá Tenis Club, también con la necesidad de ganar para terminar primero.

Para que Salta finalice primero y se asegure la clasificación al Súper 4 deberá ganar mañana frente a San Martín y luego esperar que Hindú pierda uno de los dos partidos en tierras misioneras. Por el momento Los Infernales llevan disputados 13 partidos de los cuales ganaron ocho (PJ 13, PG 8 y PP 5), mientras que con un partido menos Hindú obtuvo la victoria también en ocho oportunidades (PJ 12, PG 8 y PP 4). Los Infernales están punteros con 21 puntos mientras que el escolta chaqueño tiene 20 unidades.

Existe también la posibilidad de que ambos terminen con la misma cantidad de puntos, en ese caso y teniendo en cuenta que en la confrontación mutua los dos equipos ganaron un partido (ambos fueron de visitante) la definición se dirimirá por la ventaja de puntos a favor que ambos obtuvieron en su victoria. En ese sentido Salta tiene ventaja dado que en esta ciudad perdió por 7 puntos (-7) y en Chaco ganó por 11 de diferencia (+11). Es decir, en caso de igualdad de puntos con Hindú la clasificación corresponderá a Los Infernales salteños.

Incluso el mismo equipo de Villa San Martín, rival de mañana, tiene alguna chance de meterse en la lucha por el primer lugar, lo que debería pasar para eso es que su coterráneo de Hindú pierda esta noche y mañana con OTC y Salta también caiga mañana. En caso de darse esos resultados, la Villa chaqueña podría terminar con la misma cantidad de puntos y se produciría un triple empate donde el que obtenga mejor diferencia de puntos sería el clasificado.

Todo puede pasar, lo cierto es que se está ante una definición al rojo vivo donde los dirigidos por Leandro Hiriart deberán centrarse en ganar su partido y esperar lo que pueda pasar con el rival directo a la clasificación. “Estamos bien, con muchas ganas de ganar. Siempre la cabeza influye en distintas situaciones, me parece que en este caso debería potenciarnos”, expresó el escolta y uno de los hombres de gol del conjunto salteño, Federico Mariani. Para el cordobés el encuentro de mañana será muy duro, dado que “los dos equipos tienen chances de clasificar y seguir prendidos arriba en la tabla. No será fácil, me parece será un partido largo donde habrá que trabajarlo para ganar”, concluyó.

Ficha de los Partidos

Fecha: Miércoles 12 de diciembre

Rivales: Salta Basket vs Villa San Martín (Chaco)

Hora: 22

Cancha: Estadio Delmi

Árbitros: Oscar Martinetto, Maximiliano Moral y Patricio Ayarde

Comisionado Técnico: Angel Danna