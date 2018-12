Salta Basket no pudo contra Independiente BCC en Santiago

Muy cerca estuvo lo que hubiera sido el cierre de una gira ciento por ciento ganadora, una más, pero no pudo ser para Los Infernales que cayeron anoche en Santiago del Estero por un doble (60-58) ante Independiente BBC. De esa forma el conjunto salteño regresa con un triunfo y una derrota en su última gira de 2018. Ahora el telón del presente año se bajará para el representante norteño en el Estadio Delmi con tres presentaciones, dos de ellas trascendentales en las aspiraciones de Salta Basket de meterse en el Súper 4.

De menor a mayor, así fue el desempeño en tierras santiagueñas para Salta en el último juego del año en la ruta. Los primeros 10 minutos el local aprovechó la parsimonia defensiva del conjunto visitante para quedarse con una buena diferencia, el cuarto cerró 22-11 para los santiagueños. En el segundo capítulo los dirigidos por Leandro Hiriart comenzaron a corregir ciertos aspectos y la brecha de a poco se fue acortando. El primer tiempo terminó 36-27 para el local, un score muy bajo reflejo de lo que fue el encuentro hasta ese momento con baja efectividad en tiros de campo y mucha lucha en ambos lados.

Para la segunda parte Salta mejoró y decididamente empezó a comer los talones de Independiente. Los Infernales ajustaron el lado defensivo provocando desaciertos en el local a la hora de seleccionar los lanzamientos o incluso de rotar la americana. Lindo encuentro en la noche santiagueño, los conducidos por Montenegro intentaban frenar los embates del puntero de la zona, aparecían los fantasmas el primer encuentro en Santiago para Independiente. Salta fue contundente en ese tercer parcial ganando 16-9.

La joyita de la noche la generó el ala pivote Lisandro Rasio, uno de los líderes en anotaciones y rebotes no solo del equipo salteño sino de la competencia. El oriundo de Zárate, provincia de Buenos Aires, aprovechó un balón que salió pidiendo permiso tras el intento en bandeja del otro Lisandro (Fernández) para enterrar con violencia y enmudecer el Israel Parna, solo se escucharon los gritos al unísono del banquillo visitante. Volcadón!!!

El último cuarto fue doble a doble, algunos pitazos en el arranque del período alteraron los ánimos infernales, sin embargo los de Hiriart siguieron y buscaron en todo momento. Bombas de tres del capitán, Gregorio Eseverri, hicieron que Salta pasara al frente como pocas veces en el pleito. Cualquier cosa podía pasar y a los santiagueños se les llenaba el estadio de dudas.

Un “robo” de balón que en un primer momento pareció totalmente lícito de Fernández sobre Kalalo, y una supuesta falta de Cutley sobre Ingratta cuando este último lanzaba de tres hicieron que el rojo santiagueño metiera un parcial de 5 a 0 a su favor para empezar a sentenciar la historia. Los Infernales no dejaron de ir, nunca bajaron los brazos y en la última bola en manos del base Cajal, cuando perdían por un doble (60-58), casi tienen el premio mayor por insistir y buscar el triunfo. No pudo ser, la americana esta vez no quiso entrar y Salta se vuelve con un triunfo y una derrota en su última gira de 2018.

Síntesis

Independiente (60): Alejo Traverso (5), Bruno Ingrata (14), Joaquín Deck (9), Damián Palacios (3) y Weigand (8) FI. José Elías Martínez Suárez (4), Alex Soria (-), Héctor Alberto Ponce (-), Nicolás Kakalo (10), Sergio Corbalán (7), Lucas Nieto (-), Salvador Abdala (-) y Luciano Pagani (-). DT: C. Montenegro. AT: L. Daverio.

Salta Basket (58): Víctor Cajal (6), Federico Mariani (9), Gregorio Eseverri (9), Lisandro Rasio (18) y Scott Cutley (5) FI. Facundo Dellavalle ()4, Emilio Stucky (7), Wilfredo Álvarez (-), Álvaro Solís (-) y Lisandro Fernández (0). DT: Leandro Hiriart. AT: Ramiro Díaz Cuello. AT: Pablo Olivera.

Parciales: 1C Ind. 22-11 SB, 2C 9-16 (45-43) y 4C 15-15 (60-58)

Árbitros: Alejandro Zanabone, Fabio Alaniz y Carlos Gómez

Estadio: Israel Parnas, Santiago del Estero

Fotos: Prensa Independiente