Elecciones en La Loma, Lista Honestidad Crecer sobre bases firmes y posibles

José “Negro” Araoz Fleming encabeza la Lista Honestidad que este sábado competirá en las elecciones intermedias de la ACDPUS (“La Loma”), entidad deportiva que nuclea a los profesionales de Salta. Desde su agrupación defiende los principios de autogestión, solidaridad y confraternidad, premisa sobre la que trabajan con los integrantes de la lista.

Araoz Fleming destaca que “la idea de su Agrupación es seguir por ese camino, manteniendo y engrandeciendo la entidad con nuevas obras”. Resaltó que es una Asociación Civil, con principios de autogestión. “Venimos trabajando con este equipo, un gran equipo, en el que no sólo hay gente nueva, gente que se viene sumando día a día, y otra que viene desde hace muchos años con este proyecto. Es gente que conoce y quiere a La Loma de toda la vida. Nuestra idea es continuar con este proyecto y sumarnos en este espacio de trabajo que viene haciendo crecer a La Loma progresivamente”.

Marcó en este sentido los avances permanentes logrados en los últimos años y el ambicioso proyecto por el que se trabaja para que el socio cuente con mejores instalaciones y más comodidades. Nuestros planteos son sobre bases sólidas. Aquí hablamos de una institución que se desarrolla a partir de la autogestión, que no recibe fondos de afuera sino a través de sus socios y, en ese esquema, es que hacemos obras previsibles que no se paran”.

“Lo nuestro no son utopías, somos un grupo que trabaja hace muchos años y no queremos plantear cosas que no se puedan concretar, hablamos de lo que estamos haciendo o que están previstas desde nuestro flujo de fondos, como nuestra idea de iluminar el ingreso con energías renovables, todo con fondos propios, sin créditos y producto de la autogestión”.

Actualmente La Loma nuclea a unos 2400 socios distribuidos en distintas categorías y que este sábado tendrán elecciones a cargos intermedios.

