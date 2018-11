Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lesbianas, travestis y trans

La Comisión Directiva de ADIUNSa adhiere y convoca a la marcha que se realizará hoy 26 de noviembre a las 18:00 hs., concentrando en la esquina de Caseros y Zuviría. La convocatoria fue decidida por las organizaciones de mujeres en conmemoración del 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que fuera declarado como tal en el 1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá- Colombia, en julio de 1981.

La violencia contra la mujer se manifiesta en forma física, sexual, psicológica, simbólica. En nuestro país se produce un femicidio cada 32 hs. El femicidio es la forma más extrema de violencia, hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia la mujer a quien considera de su propiedad.

En nuestra provincia hubo 7 femicidios en lo que va 2018. Asimismo hubo 10 transfemicidios en el mismo periodo. En el 86% de las denuncias por violencia de género, la víctima tenía vínculo con el agresor.

En un contexto de ajuste neoliberal los derechos de las mujeres se ven afectados en forma directa y bestial. El gobierno nacional con el apoyo de los gobiernos provinciales y municipales desfinancia las políticas de prevención contra la violencia a las mujeres, lesbianas, travestis y trans.. El achique del Estado con el desfinanciamiento de la educación, la salud, afecta directamente a los sectores populares, la clase trabajadora en general y a las mujeres y niñes en particular.

En contrapartida el gobierno adquiere una deuda externa fraudulenta que es utilizada para favorecer la bicicleta financiera de los amigos. Acuerda con el FMI hipotecando el futuro y el derecho de todes les argentinos.

Porque el Estado con su falta de políticas educación en materia de género, de prevención de la violencia y la falta de inclusión social de amplios sectores de la sociedad, es responsable directo de la violencia hacia las mujeres. Es por ello que las organizaciones de mujeres en conjunto se manifiestan, con las siguientes consignas:

En rechazo a la deuda externa fraudulenta, no a los acuerdos con el FMI.

No a las políticas de hambre del gobierno nacional, provincial y municipal. No al achique brutal del Estado. NO al desfinanciamiento a la educación, especialmente a las universidades. No al desmantelamiento del sistema solidario de salud y cierres de hospitales.

En Repudio a la Reforma Previsional, la Reforma Laboral, el Presupuesto de hambre de 2019: rechazamos el desmantelamiento de los Convenios Colectivos de Trabajo, exigimos Paritarias Libres y sin techo de acuerdo a la inflación. Repudio al G20.

Para organizar la contraofensiva contra un gobierno entreguista, oligárquico que quita recursos de los pobres para dárselas a los ricos.

Por el derecho a recibir Educación Sexual Integral, Científica, Laica y con Perspectiva de Género para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

Cupo laboral trans ya. Derogación de la Ley Contravencional.

Separación de la Iglesia y el Estado. Justicia por Juan Carlos García , Carla Morales y todes les sobrevivientes de abusos eclesiásticos.

Continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad y cárcel común, perpetua y efectiva a los responsables del genocidio de los años ’70.

Apertura de los archivos y preservación de los sitios de la memoria. Derogación de la Ley Antiterrorista.

No a las bases militares extranjeras en Argentina .No a las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior.

Reconocimiento de derechos ancestrales sobre los territorios de comunidades originarias consagrados por nuestra Constitución y respeto de la Ley 26160,Ley de comunidades indígenas

Por Comisión Directiva:

Elizabeth Paz – Secretaria Adjunta

Gladys García – Vocal

Cecilia Cabanillas- Vocal

Jorge Ramírez – Secretario General

Diego Maita – Tesorero

