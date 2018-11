Mauro Girón: “Mi sueño es llegar a la Liga Nacional”

El juvenil de 17 años no para de soñar. Viene de acompañar al plantel de Los Infernales la temporada pasada en la máxima división, actualmente forma parte de la plantilla oficial del representante norteño en La Liga Argentina, la segunda división del básquet nacional.

Desde muy pequeño, el base salteño se codea con jugadores de otras provincias, gracias a su talento y a ser parte de las distintas selecciones provinciales. Sin embargo, en la última temporada estuvo en el Equipo de Desarrollo que es telonero del combinado de mayores en La Liga, en ese sentido con la casaca de Salta Basket Girón también tuvo la chance de medirse con los mejores juveniles del país.

En el equipo que comanda desde lo táctico Leandro Hiriart, el juvenil salteño es el tercer base después de Diego Gerbaudo –actualmente con una lesión reemplazado por Víctor Cajal- y Facundo Dellavalle (ocupa plaza de U23). Observa atento a quienes tiene adelante para sacar lo mejor de esos enormes jugadores y presta atención a los sistemas que luego deberá desarrollar en el parquet del Delmi. Trata de aprovechar cada segundo, cada minuto que le toca mostrarse frente al Cuerpo Técnico y sus compañeros, un elenco de alta competencia.

Como el resto de los jóvenes jugadores, dialoga bastante con el asistente técnico Ramiro Díaz Cuello, sobre todo cuando duda o tiene alguna inquietud, siempre botando la anaranjada. Nació basquetbolísticamente en el Tribuno Básquetbol, comenzó a picar la bola a los cinco años y estuvo en el club verdolaga hasta los 10, cuando pasó a ser parte del Club Atlético Independiente.

“El año pasado comenzamos a entrenar junto con varios chicos de otros clubes en el Delmi con Ramiro –Díaz Cuello-, llegamos una hora y media antes de plantel de mayores. Después de la temporada el profe me dijo que yo podía tener la posibilidad de jugar en La Liga Argentina. Cuando habló con Leo –Leandro Hiriart-, yo comencé con el equipo”, comentó sobre su incorporación en esta temporada.

Frente a la incertidumbre de no saber si quedaría en la plantilla oficial este temporada, el juvenil no solo que forma parte del plantel infernal sino también ya tuvo la chance de debutar en la segunda división del básquet argentino. Un sueño hecho realidad para el base de Independiente. Fue el viernes 10 del corriente mes, noche en que Salta superó 104-75 a Central de Ceres en el Delmi, Mauro Girón estuvo en cancha nada menos que 12 minutos y aportó 5 puntos producto de un doble y una bomba de tres. “Será una de esas noches inolvidables”, apuntó el juvenil.

El armador salteño atraviesa un sueño hecho realidad por muchos basquetbolistas de la provincia y la región. Ser parte de una franquicia como la de Salta Basket lo motiva a seguir trabajando en pos de mejorar y crecer en el universo naranja. Después de una exigente y dura práctica Mauro Girón es uno de los jugadores que se queda haciendo lanzamientos y jugando tres contra tres con otros juveniles o incluso con los primos oriundos de Campo Quijano, Emilio Stucky y Nicolás Álvarez.

“Quiero seguir jugando al básquet en un futuro, ser un jugador profesional. Voy a seguir entrenando mucho, ejercitarme para poder crecer en todo sentido: físico, técnico y táctico. Mi sueño es llegar a la Liga Nacional (actualmente La Liga) pero obvio para eso hay que trabajar, sacrificarse e ir de a poco, estos años con Salta Basket me sirven muchísimo por la experiencia y todo lo que un joven puede aprender al lado de grandes profesionales”. Decidido, el juvenil no se anda con vueltas y se atreve a soñar a lo grande.

Con todo el apoyo de su familia, se emociona cuando habla del tema, no piensa dejar pasar la enorme oportunidad de ser parte de Los Infernales pero al mismo tiempo es consciente de sus obligaciones en materia de estudios. “Por supuesto tengo que terminar la secundaria, cuando hay doble entrenamiento a la mañana, que por lo general nos toca el gimnasio, me lo pierdo porque no puedo faltar al colegio. Estoy en cuarto y me queda un solo año, tengo que terminar los estudios para dedicarme de lleno al deporte que amo”.

Mauro es un chico agradecido y no deja de resaltar la posibilidad que le está dando el entrenador en jefe infernal, Leandro Hiriart, y sobre todo es agradecido con el entrenador salteño Ramiro Díaz Cuello, quien estuvo a cargo del equipo de la LDD la temporada pasada y conoce lo que el juvenil puede dar. “Ramiro me ayudó mucho, nos ayuda y nos enseña en general a los juveniles que estamos desde el año pasado con el equipo. Tuve la oportunidad de vivir de cerca La Liga y ahora ser parte del equipo mayor. Ramiro es un gran motivador, siempre nos aconseja seguir trabajando fuera de la cancha para seguir creciendo día a día. Siempre estuvo ahí para nosotros y es muy importante en nuestro crecimiento”, destacó Mauro Girón.

Fechas entre jueves y viernes

Cambios de último momento harán que las dos fechas consecutivas que Los Infernales deben enfrentar frente a Independiente de Santiago del Estero serán el jueves y el viernes de esta semana. Ambos encuentros se desarrollarán a partir de las 22 en el Estadio Delmi de esta ciudad.

