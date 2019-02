Culminó la 21° Campaña de Asistencia Humanitaria de Enashu

Ayer finalizó la 21* Campaña de Asistencia Humanitaria ENASHU al Norte Argentino. En esta oportunidad se realizó un Operativo Sanitario en la zona de Santa Victoria Este.

Este Operativo contó con el apoyo local de la ONG FUNDAPAZ y con la participación de un equipo de Filmación de la Productora del Premio “Abanderados de la Argentina Solidaria 2018” (Canal 13)

Un Equipo Multidisciplinario de Salud, atendió a 367 personas en dos días intensos de trabajo, bajo condiciones climáticas adversas, mucho barro y caminos en muy malas condiciones.

De las 367 personas atendidas, 176 fueron Adultos (16 años o más) y 191 Niños (15 años o menos). Durante la atención se realizaron Electrocardiogramas, Test Rápidos de Chagas, Controles de Glucemia, Controles de Signos Vitales, Controles de Enfermería, Controles Médicos, Controles Obstétricos, Monitoreo Fetal a las Embarazadas, Test de Embarazo, Colocación de venoclisis e internación en lo que llamamos Hospital de Día por diferentes Cuadros Clínicos.

Se atendieron 17 pacientes pediátricos con signos y síntomas de “Bajo Peso”. También se encontraron un número alarmante de Pediculosis, Parasitosis Intestinal, Diarrea y Escabiosis (Sarna Humano) en Niños.

Podemos afirmar que la situación socio-sanitaria de las Comunidades Aborígenes visitadas es muy crítica (Pozo La China, Pin Pin, Pozo El Bravo, San Luis, Desemboque I y Desemboque II).

Se suma a esta situación (en base a testimonios que hemos recogido y filmado) que los miembros del Ministerio de Primera Infancia han mermado su actividad, dado que hace 5 meses que no perciben su sueldo. Por otra parte nos han informado que el Hospital de Santa Victoria Este no cuenta con los materiales necesarios para la atención y se vive una situación de desidia que ha llegado al extremo en donde ya no se registran las atenciones realizadas ni se lleva un registro sanitario de la zona. Además varias personas denuncian maltrato en la atención a personas pertenecientes a Pueblos Originarios de la zona.

También hemos tenido contacto con diferentes personas del poblado de Santa Victoria Este, que no manifestaron con preocupación el aumento de jóvenes que consumen PACO y que algunos de ellos participan activamente con el NARCOTRAFICO de la zona.

Fuente: prensa Grupo ENASHU

