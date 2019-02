Comienzan en Salta los XII Juegos Argentinos y IX Latinoamericanos para Trasplantados

Con más de 350 participantes los juegos darán comienzo hoy y se extenderán hasta el 4 de noviembre, con deportistas de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, Venezuela, Perú de la Asociación de Deporte y Trasplante de España en calidad de invitado.

Desde hoy y hasta el domingo se desarrollará la fiesta deportiva más grande de Latinoamérica para deportistas trasplantados, con la finalidad de promocionar la donación de órganos y el deporte.

El acto de apertura de los Juegos se realizará a las 20 en el estadio Delmi y contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Centro Único de Ablación e Implantes de Salta (CUCAI) y Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA) y del australiano Chris Thomas, presidente de la WTGF (World Transplant Games Federation).

El evento, que se desarrollará hasta el 4 de noviembre, contará con participantes de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, Venezuela, Perú y deportistas de la Asociación de Deporte y Trasplante de España, en calidad de invitados.

Los deportistas (desde los 6 a más de 70 años) podrán competir en cinco deportes individuales y dos participativas. Además, ADETRA seleccionará a los deportistas trasplantados que integrarán el equipo argentino en los XXII Juegos Mundiales para Trasplantados, a realizarse del 17 al 24 de agosto de 2019 en la ciudad de Newcastle Gateshead, Inglaterra, donde más de 3000 atletas trasplantados de todo el mundo rendirán el mejor homenaje a la vida y a los donantes.

Cabe destacar que en las distintas sedes donde tendrán lugar las competencias, el INCUCAI instalará mesas para informar a la comunidad sobre la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Además estará la posibilidad de que las personas que lo deseen dejen asentada su voluntad respecto a la donación.

Salta presenta 18 deportistas

Salta estará representada por 18 deportistas, entre ellos hay una nena de 7 años de edad y también estará Ángela Arias de 67 años quien competirá en tres deportes. “En los últimos juegos Latinoamericanos que se hicieron en Mendoza fuimos 12 deportistas salteños, hoy somos 18, pero quedaron varios afuera por diversos motivos personales y en estos últimos días nos llamaron un gran número de trasplantados que quieren sumarse a los entrenamientos. Por ese lado, este juego ya cumplió su fin: vamos a tener más deportistas trasplantados de ahora en adelante”, señaló Carlos Russo, exjugador de fútbol profesional trasplantado cardio bipulmonar quien además es profesor de una de las escuelas deportivas de la provincia.

“Tuve la suerte de haber sido deportista profesional y eso me salvó la vida, porque el hecho de haber estado entrenado hizo que soporte los dos infartos que tuve, lo cual me dejó el corazón al 30%. Durante casi cinco años estuve en lista de espera. Me afectó los pulmones, así que decidieron que tenía que ser el corazón y doble pulmón. Si no hubiese sido una persona deportista, no estaría contando la historia”, relató Russo, quien como docente de educación física enseña a sus alumnos que “hacer actividad física es fundamental en la vida de toda persona”, sostuvo.

El listado de deportistas que representarán a nuestra provincia es el siguiente:

Deportistas

Años

Trasplante

Deportes

1

Maximiliano Molina

30

Renal

Atletismo: 100 / Posta 4×100 /

Vóley

Bádminton

2

Lucrecia Copa

22

Renal

Bádminton

Atletismo: 100 / salto /

3

Carlos Russo

36

Cardio

Bi pulmonar

Vóley

Bádminton

Atletismo: lanz. Bala / posta / 4x 100

4

Angela Arias

67

Renal

Atletismo: marcha

Bádminton

Petanque

5

Diego Cruz

37

Renal

Vóley

Bádminton

6

Noemí Cruz

30

Renal

Vóley

Bádminton

Atletismo: Marcha

7

Jorge Luis Clavell

22

Renal

Atletismo: 5km y 1500tms

Bádminton: singles y dobles

8

María Cabana

25

Renal

Voley

Bádminton: singles y dobles

Tenis de mesa

9

Silvana Maidana

39

Renal

Voley

Bádminton

10

Sergio Salvatierra

44

Renal

Bádminton

Atletismo: lanzamiento de bala

Vóley

11

Julio Ignacio Figueroa

39

Renal

Bádminton

Petanque

Vóley

12

Vilma Achuma

41

Renal

Bádminton

Vóley

Atletismo: disco / bala / jabalina

13

Luciano Pedrini

18

Renal

Bádminton: simple doble

Vóley

14

Sebastián Gallardo

36

Córneas

Padel

Atletismo: bowltron

tenis de mesa

Petanque

Vóley

15

Maria Landivisnay

43

Renal

Atletismo: marcha / jabalina

Voley

16

Manuela Camacho

7

Hígado

Atletismo: salto / 50m

17

René Sandoval

56

Cardio

Petanque

Bádminton

Vóley

18

Dante Fernández

40

Renal

Petanque

Bádminton

Vóley

Estas actividades permiten a las personas trasplantadas reunirse, mostrar la excelente calidad de vida que pueden tener y fundamentalmente apoyar la promoción de la donación de órganos, tejidos y células.

El cronograma

Deporte

Lugar

Día

Hora

Acto inaugural

Estadio Delmi

30/10

20:00

5km carrera

Parque del Bicentenario

31/10

09:00

Voley

Estadio Delmi

31/10

09:00

Tenis – single

Sporting Club

31/10

09:00

Natación

Club Gimnasia y Tiro

31/10

09:00

Petanque

Parque del Bicentenario

31/10

09:00

Ciclismo / 30km.

Ruta a Lesser

01/11

09:00

Atletismo

Secretaría de Deportes

01/11

09:00

Tenis dobles – mixtos

Sporting Club

01/11

09:00

Tenis de mesa

Secretaría de Deportes

01/11

09:00

Squash

Club Gimnasia y Tiro

01/11

09:00

Ciclismo / CRI

Ruta a Lesser

02/11

09:00

Ciclismo / 20k equipos

Ruta a Lesser

02/11

09:00

Natación

Club Gimnasia y Tiro

02/11

09:00

Bádminton

Secretaría de Deportes

02/11

09:00

Golf

Salta Polo

02/11

09:00

Padel

Papagallo Padel

03/11

09:00

Atletismo

Secretaría de Deportes

03/11

09:00

Actividades relacionadas

En el marco de los Juegos se realizarán distintas actividades vinculadas con la donación y el trasplante.

El jueves 1 de noviembre a las 10 se realizará la Reunión Mensual de Pacientes trasplantados, en Lista de espera y Organizaciones Sociales relacionadas con la temática, en la Casa de Hernández, La Florida y Alvarado.

El viernes 2 tendrá lugar el II Congreso de Medicina Deportiva y Trasplantología en el aula magna de la Universidad Católica de Salta, con la participación de profesionales y disertantes del INCUCAI, Secretaría de Deportes de la Nación, Sociedad Argentina de Trasplante y Hospital Juan P. Garrahan.

El sábado 3 de noviembre a las 12:30 se realizará un evento social abierto a la comunidad en la Plaza 9 de Julio, donde participarán el CUCAI Salta, Centro Regional de Hemoterapia, Hospital Oñativia, SAMEC, IMAC y el equipo de Trasplante renal Salta.

