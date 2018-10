Cómo hacer para votar las siete maravillas naturales de Argentina

Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, un jurado de especialistas seleccionó los 28 lugares finalistas del concurso 7 Maravillas Naturales Argentinas. Por primera vez en la historia, personas de todo el mundo podrán elegir en forma directa, y los más votados por el público serán los ganadores

Luego de pasar por sucesivas etapas de selección, más de 320 mil personas eligieron entre más de 400 destinos favoritos a las 77 perlitas turísticas del país. Después, un jurado de fotógrafos, periodistas, especialistas en turismo y arte debió acotar aún más la brecha, y de ahí surgió la lista de los 28 finalistas

La campaña organizada por la fundación New 7 Wonders of the World, la misma que coronó a las Cataratas del Iguazú como unas de las maravillas mundiales, busca promover la calidad ambiental del país, fomentar el conocimiento masivo de lugares de imponente belleza natural y difundir el patrimonio cultural con el que cuenta.

Una vez más, la decisión final está en manos del público.

Por primera vez en la historia, personas de todo el mundo podrán elegir en forma directa las maravillas y otros símbolos de unidad a través de la emisión de cientos de millones de votos que parte de un sistema de votación democrático y universal. Los más votados por el público serán los ganadores. Los elegidos serán anunciados luego del cierre del concurso, el próximo 7 de abril.

“La conservación de las bellezas originarias busca inspirar, concientizar y brindar una fuente de conocimiento sobre qué costumbres culturales tenemos y cuál es la identidad que nos caracteriza como país. Además, es importante saber qué es lo que recibimos de generaciones anteriores y qué legado estamos dejando” explicó a Infobae Sebastián Mackinnon, gerente general de Despegar Argentina y Uruguay.

Los 28 finalistas elegidos pertenecen a 18 provincias del país: Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Córdoba, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La primera etapa del concurso lanzado el pasado abril de este año fue la nominación, en la que se incluyeron más de 200 lugares naturales, de los cuales se votaron a 77 finalistas. Hoy, tras el anuncio de los 28 finalistas por parte de un panel de expertos, se da comienzo a la última etapa, que culminará cuando, finalizada la votación, se anuncien los 7 maravillas naturales argentinas.

La lista de los 28 finalistas:

Selva Misionera, Misiones

Península Valdés, Chubut

Parque Nacional Tierra del Fuego

Delta del Paraná, Provincia de Buenos Aires

Valle del Tafí, Tucumán

Campo del Cielo, Chaco

Río Mina Clavero, Córdoba

Parque Provincial Ischigualasto, San Juan

Parque Nacional Nahuel Huapi, Río Negro y Neuquén

Saltos del Moconá, Misiones

Esteros del Iberá, Corrientes

Laguna del Diamante, Mendoza

Serranías del Hornocal, Jujuy

Parque Luro, La Pampa

Bosques Petrificados, Santa Cruz

Bañado La Estrella, Formosa

Parque Nacional Talampaya, La Rioja

Cerro Chaltén, Santa Cruz

Cerro Aconcagua, Mendoza

Campo de Piedra Pómez, Catamarca

Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz

Parque Nacional Los Alerces, Chubut

Salar de Pocitos, Salta

Cono de Arita, Salta

Salinas Grandes, Jujuy

Dunas de Tatón, Catamarca

Volcán Lanín, Neuquén

Parque Nacional Los Arrayanes, Neuquén

Para la selección, el panel tuvo en consideración 7 atributos que toda maravilla debería poseer: espectacularidad escenográfica, originalidad geológica, singularidad/relevancia, biodiversidad/heterogeneidad, sustentabilidad, accesibilidad y potencialidad.

Para Nicole Moscovich de Turismocity, en la originalidad e imponencia está la base del reconocimiento de un lugar para ser atractivo a sus visitantes y que eso, a su vez, colabore con la afluencia de turistas a la ciudad destino. “La accesibilidad es importante para que los visitantes puedan palpar la experiencia y la sustentabilidad y biodiversidad para que sea un recurso que pueda perdurar en el tiempo y que, a su vez sea cuidado”, aseguró la especialista.

“En base a los comentarios que recibimos de nuestros usuarios -reveló Cegato- reconocemos la importancia que posee la ‘espectacularidad escenográfica’ y la ‘singularidad o relevancia’, ya que el 51% de los viajeros a nivel mundial admite que una de las cosas que más disfruta es recibir recomendaciones para descubrir paisajes naturales menos conocidos, además de compartir sus experiencias de viajes en las redes sociales; o inspirarse para decidir dónde vacacionar”.

Según explicó en diálogo con Infobae Ariel Mendieta, experto en viajes de la agencia argentina Almundo, concientizar sobre la conservación de estas maravillas naturales que tiene el país es sumamente importante. “Sólo se ama y se respeta lo que se conoce. En este sentido, hay que luchar por transmitirle a las generaciones venideras por qué motivos esos lugares poseen una importancia muy particular y que es importante que puedan disfrutar de la tierra antes de que el hombre siga interviniendo en el entorno”, aseveró el experto.

La campaña mundial “New 7 Wonders of Nature” (las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo) que se llevó a cabo en 2011, fue precedente de esta convocatoria. En ese momento, las cataratas misioneras, resultaron una de las 7 maravillas mundiales seleccionadas, y por ello no participan de este concurso específico de la Argentina.

Acá, el sitio para votar. Una vez seleccionados los 7 sitios y completada la lista, solo hace falta confirmar para enviar el voto. También existe la posibilidad de votar por SMS, mandando mensajes al 1515 con la palabra que defina al lugar elegido determinada por la página web.