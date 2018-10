Se acerca la presentación de la Antigua Jazz Band en el Mozarteum Argentino Filial Salta

La conocida Antigua Jazz Band presentará en Salta lo más destacado del jazz tradicional. Las entradas ya se encuentran a la venta en la Fundación Salta y en las oficinas del Mozarteum Argentino Filial Salta, en el Museo Casa Arias Rengel.

El Martes 30 de octubre a las 21.30 hs. en la Fundación Salta se presentará la Antigua Jazz Band en lo que será el último concierto del año del Mozarteum Argentino Filial Salta.

El programa es un verdadero lujo, amplio y abarca distintas formas del jazz negro tradicional para los amantes de este género y de la música en general:

1. Stomp del gato negro de Ricardo Manella

2. East St Louis Toodle-Oo, “Caminante de Saint Louis este”, de Duke Ellington

3. Creole love call “Llamada de amor criollo” de Duke Ellington

4. The mooche, “El borracho”, de Duke Ellington

5. Hey, hey de Big Bill Broonzy

6. The man I love “El hombre que amo” de George Gershwin

7. I´ve got rhythm “Tengo ritmo” de George Gershwin

8. Stampede, “Estampida”, de Fletcher Henderson

9. What can a poor fellow do, “¿Qué puede hacer un pobre tipo?” de Duke Ellington

10. Antigua stomp de Rolando Vismara

11. See See Rider de Ma Rainey

12. Tiger rag, “El paso del tigre” de Nick LaRocca

13. In a mellow tone, “En tono melodioso”, de Duke Ellington

14. Jungle nights, “Noches de jungla” de Duke Ellington

15. Daybreak express, “Expreso del amanecer”, de Duke Ellington

16. Going nuts, “Enloqueciéndome”, de Duke Ellington

La Antigua Jazz Band es una orquesta dedicada a la interpretación y difusión del jazz tradicional negro. Fue fundada en 1968 por ocho integrantes de la legendaria Guardia Vieja Jazz Band, que cumplió un papel fundamental en la introducción del jazz de origen negro en la Argentina. En la actualidad cuenta con 35 años de experiencia en tres facetas principales: los recitales, el espectáculo y la difusión en escenarios nacionales y de países limítrofes.

Las entradas pueden adquirirse en forma anticipada en la Fundación Salta, General Güemes 434, de lunes a viernes de 10 a 12:30 y de 17 a 20hs y en las oficinas del Mozarteum Argentino Filial Salta, del Museo Casa de Arias Rengel, Florida 20, de martes a viernes de 10 a 12:30hs.

Acerca del Mozarteum Argentino

Como asociación civil sin fines de lucro, el Mozarteum Argentino fue fundado en 1952 y es una institución privada que se ha destacado en el país a través de una trayectoria relevante. En la Provincia de Salta se inauguró la primera Filial de esta institución en el año 1981.

A lo largo de todos estos años se han realizando numerosos conciertos y actividades, con la finalidad de acercar a los salteños propuestas consagradas nacional e internacionalmente. ElMozarteum Salta otorga además becas a alumnos y estudiantes de música para que asistan a todos los conciertos organizados por la entidad y colabora en el perfeccionamiento de futuros músicos salteños.