En Salta el presidente Macri se comprometió a custodiar la libertad de prensa

Acompañado por el gobernador Urtubey, en la clausura de la 74º Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, el presidente argentino afirmó que en el país “hoy hay libertad de prensa” y la declaración de la SIP en Salta “será una guía”.

El presidente Mauricio Macri llegó a Salta para clausurar oficialmente la 74º Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que reunió a los principales representantes de medios gráficos del continente.

El Presidente, acompañado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, arribó al Hotel Sheraton de Salta donde ante un auditorio compuesto por miembros de la SIP, periodistas y directores de medios de todo el continente, referentes de la vida política nacional y local, afirmó que en Argentina “nunca antes hubo tanta libertad de prensa como ahora”.

El mandatario nacional definió a la libertad de expresión y de prensa como “el corazón de la verdadera democracia” ya que “tras estos dos valores está la búsqueda de la verdad, que junto con la transparencia son irrenunciables. En una verdadera democracia un gobierno sienta las bases de la libertad y se ocupa de custodiarla”, añadió Macri.

El Presidente enumeró las razones de que en Argentina “hoy hay libertad de prensa”: no gastar grandes cifras del dinero público en propaganda política; no usar cadenas nacionales “bajando línea”; no generar medios adictos sin espacios para voces opositoras; no bloquear investigaciones periodísticas sino colaborar con ellas; conferencias de prensa abiertas y constantes; no “enojarse” con ninguna voz, entre otras definiciones.

También dijo que la declaración de Salta será una guía “y nos pondrá en la historia de la libertad de prensa”, en referencia al documento de la SIP sobre los Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital”, con la que se llama a proteger el libre flujo informativo sin importar la plataforma por donde se propague.

La flamante presidente de la organización María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali (Colombia), se refirió a la situación preocupante del periodismo en Venezuela, Cuba, Honduras y otros casos como los de México.

Entre los desafíos de la SIP se refirió al desarrollo de las tecnologías digitales que lleva a conjugar la libertad de expresión que otorgan y la responsabilidad de difundir información confiable; en todo caso “reivindicamos el rol de periodista serio, veraz y de calidad”.

Planteó como iniciativas de su presidencia la implementación de un plan de mercadotecnia y visibilización de la entidad: la confección de una plataforma digital interna; impulsar el proyecto Justicia para todos; la creación de un equipo de innovación y transformación, entre otros puntos.