El superstar del folclore cantó y deslumbró en las nubes

A los 81 años, el ex Los Chalchaleros Polo Román presentó “Antológico”, su disco número 65, con un recital sin precedentes: en las alturas de La Polvorilla, Salta.

Dos maravillas se fusionaron en la provincia de Salta: la voz, la alegría y el talento de Polo Román y un escenario único montado en la estación San Antonio de los Cobres, del Tren de las nubes. Luego hizo el recorrido hasta el viaducto La Polvorilla: 4 mil metros sobre el nivel del mar y un paisaje alucinante. Teleshow fue testigo de un show irrepetible.

Luego de 54 años de vida musical de Los chalchaleros, su espíritu quedó vivo en la gente. A partir de esa llama,que sigue encendida, Eduardo Polo Román, acompañado por Salta Trío, revive ese estilo entrañable de la música nativa.

Nació en Cafayate, Salta. Allí dio sus primeros pasos como cantor, en la escuela primaria, sin pensar que algún día integraría el grupo folclórico más icónico de nuestro país.

Su primer trabajo fue como policía y luego, fue bancario. En el plano musical formó parte del conjunto Los puesteros de Yatasto, fundado por su hermano Mario; y luego de varios años de carrera musical, la vida lo llevó a vivir la experiencia única de ingresar a Los chalchaleros, lo que le permitió recorrer el mundo llevando nuestra música.

Cada presentación que hace es un ida y vuelta de cariño con su público. Cuando Polo sube al escenario, su energía se triplica, y se ve a un artista rebalsando juventud y energía… como si el tiempo no hubiera pasado para él.

El ex chalchalero –integró el grupo durante cuatro décadas–, mantiene las energías y las ganas intactas, 15 años después de la despedida del mítico grupo.

Pasados unos minutos del mediodía, y acompañado por dos de sus hijos y varios medios locales y nacionales, el cantante estrenó Antológico, su primer disco solista junto con el grupo Salta Trío (Félix Saravia, Marcelo Mena y Gustavo Ciansi).

Este nuevo trabajo, al igual que todos los anteriores, conserva el compromiso con sus orígenes, con su música y, en especial, con el amor que siente por lo que hace.

“De mi madre” y “Zamba del grillo” fueron las canciones que abrieron el minishow, que duró veinte minutos. Un combo perfecto que se sintió en el aire y en la piel de todos los que estuvieron allí presentes, y que les permitió vivir allí, donde el folclore y la naturaleza sellaron un día argentinísimo.

“Me baja la presión. Me duele la cabeza. Me falta todo. Y encima no hay vino”, dijo el cantante -a modo de chiste- cuando era demandado por todos los turistas para sacarse una foto y guardarla como souvenir de esa visita inesperada.

El próximo viernes 12 de octubre, Polo Román presenta su nuevo álbum, a las 21:30, en el Teatro Provincial de Salta.