En Rosario de la Frontera fue inaugurado el Nuevo Cine Teatro Güemes

“Crecemos no sólo con obras, trabajo y produciendo, sino también abriendo nuestro corazón a la cultura”, dijo el Gobernador en la ceremonia inaugural. Por un esfuerzo conjunto de Provincia y municipio se rehabilitó este espacio que brindará otro atractivo turístico y cultural a la ciudad termal.

El gobernador Juan Manuel Urtubey junto al intendente de Rosario de la Frontera Gustavo Solís inauguraron anoche el nuevo Cine Teatro Güemes en esa ciudad. El mandatario provincial estuvo acompañado por su esposa Isabel Macedo y su hija Isabel.

El edificio original se construyó a mediados del siglo pasado, convirtiéndose en uno de los atractivos de la ciudad. En un esfuerzo común entre Provincia y municipio y luego de muchos años sin funcionar, se concretó su reinauguración abriendo sus puertas con un edificio completamente remodelado.

Está ubicado en la calle Güemes y cuenta con acceso principal y rampa para discapacitados. Las obras de recuperación incluyeron ampliación del escenario, renovación de los camarines, nueva escalera de salida a escena, se acondicionó el palco (sector pullman), cambio de piso y colocación de alfombrado.

En el acto de apertura el intendente Solís señaló que “es inevitable emocionarse viendo cómo arrancamos con esta obra en 2016. No nos puede volver a pasar que este cine esté abandonado. Nosotros tomamos la decisión gracias al Plan Bicentenario y avanzamos con los detalles. Tengo mucha alegría y ansiedad por transitar el mundo de la cultura, nos merecemos esta oportunidad”, dijo y agradeció al Gobierno provincial, en especial a las áreas de infraestructura, turismo y cultura por su apoyo permanente

Por su parte, el gobernador Urtubey expresó que “estamos en un momento de la patria muy especial, del que saldremos no lamentándonos de lo que se hizo mal o no se hace, sino con estas obras, estas decisiones. Siento un gran orgullo al ver cómo está Rosario, no solo la gran acción con las obras, sino ver una ciudad limpia y linda. Una ciudad motor en el desarrollo de la región, con una matriz cultural que nos permite hacer grande a todo el pueblo. Y crecemos no solo con obras, trabajo y produciendo, sino también abriendo nuestro corazón a la cultura”.

El mandatario agregó que “con esta reinauguración tenemos una gran oportunidad”, e instó a que “la aprovechemos, tengo un gran optimismo por el futuro de Rosario, Salta y Argentina. Sólo seremos grandes cuando levantemos la mirada y sigamos trabajando juntos”.

La gala inaugural estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta con la ejecución de obras de Franz Schubert, George Bizet, Daniel Toro y el Cuchi Leguizamón.

La obra

La restauración total del edificio fue realizada y financiada en forma conjunta por el Gobierno provincial a través del plan Bicentenario y el municipio de Rosario de la Frontera.

Se realizó cambios en la iluminación, instalación de nuevos equipos de refrigeración y calefacción, nuevas baterías de baño, oficinas para administración y boletería. Además se dotó a la sala de un cuarto de sonido.