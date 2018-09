El Tribuno Basquetbol tiene fecha de debut y acondiciona su cancha

El representante salteño en la tercera división del básquet nacional sigue con su puesta a punto. En el medio también puso en marcha refacciones para el Complejo Nicolás Vitale de la zona sur de la ciudad. El Tribuno Básquetbol debutará el 19 de octubre en casa recibiendo a Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero.

En más de una oportunidad el Tribuno Básquetbol (TBB) hizo pesar la localía en instancias decisivas de playoffs, incluso en la etapa nacional, en su primera temporada federal. Después de varias décadas el Complejo Nicolás Vitale del barrio homónimo al representante salteño en el Torneo Federal de Básquetbol (TFB) llenó el polideportivo. Fueron noches históricas para la institución de la zona sur y también para el básquet salteño. En la recta final de la pretemporada, el verdolaga salteño aprovechó para hacer algunas refacciones en su pintoresco reducto.

“Se colocaron unos 2.500 tornillos autoperforantes, se cambiaron las maderas que estaban malas, se lijo el parquet de la cancha, pintaron las zonas y se realizó un baño general de laca a todo el rectángulo de juego”, expresó Sergio Sánchez, jefe de equipo del TBB. Nueva cara en el reducto verdolaga, donde tratará de convertirse nuevamente en una fortaleza, pensando en la segunda participación del básquet federal, tras un debut de ensueños en la tercera división a nivel país.

En el plano deportivo los conducidos por el chaqueño Juan Carlos Krogslund, encaran la recta final de la pretemporada con acciones que tienen más que ver con lo basquetbolístico que el esfuerzo físico ya realizado durante las semanas previas. En ese sentido, la dirigencia verdolaga analiza y estudia junto al Cuerpo Técnico las chances de hacer partidos amistosos antes del arranque de la octava temporada del TFB.

Debut en casa

El 19 de octubre comenzará a disputarse la octava edición del TFB, la tercera categoría del básquet nacional, el certamen organizado por la Confederación Argentina de esta disciplina contará con un récord de equipos participantes con 70 clubes. El único representante salteño en la categoría debutará el viernes 19 de octubre recibiendo a Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero. El encuentro será en el Complejo Nicolás Vitale ubicado en calle La Razón s/n del barrio El Tribuno, en el marco de la fecha inicial de la División NOA.

A continuación los equipos de la División NOA con los que se enfrentará el combinado salteño y las fechas del mes de octubre:

DIVISIÓN NOA

• Tribuno Básquetbol (Salta)

• Nicolás Avellaneda (Tucumán)

• Juan Bautista Alberdi (Tucumán)

• Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero)

• Hindú BBC (Catamarca)

• Talleres de Tafí Viejo (Tucumán)

• Belgrano (Tucumán)

• San Martín (La Rioja)

• Barrio Jardín (Tucumán)

PARTIDOS

Viernes 19/10

• Tribuno de Salta vs Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero

• Hindú BBC de Catamarca vs San Martín de La Rioja

• Nicolás Avellaneda de Tucumán vs Belgrano de Tucumán

Domingo 21/10

• Alberdi de Tucumán vs Barrio Jardín de Tucumán

Viernes 26/10

• San Martín de La Rioja vs Nicolás Avellaneda de Tucumán

• Barrio Jardín de Tucumán vs Tribuno de Salta

• Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero vs Hindú BBC de Catamarca

Domingo 28/10

• Talleres de Tafí Viejo vs Alberdi de Tucumán