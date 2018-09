Paro del 25/09: El Comercio trabajará con normalidad

La Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta comunica a sus Asociados y comercio en general, que el Sindicato de Empleados de Comercio no adhirió a la medida de fuerza, por lo que la actividad en el sector será normal.

Con motivo de realizarse el próximo martes 25 de septiembre un Paro Nacional de gremios, nuestra institución en consonancia con las entidades nacionales (CAME y CACS) manifiesta su desacuerdo a la medida de fuerza, entendiendo que tiempos difíciles como los que atraviesa el país en general y nuestro sector en particular, no se superan con acciones de esta naturaleza, sino con esfuerzo por sostener las fuentes de empleo genuino.

Ante la adhesión de los gremios del transporte, y en resguardo de los derechos y garantías de las partes, consideramos que el consenso y el dialogo entre los empleados mercantiles y sus empleadores es la clave para superar no solo esta coyuntura sino también cualquier escenario que ponga en riesgo la actividad productiva y económica del país.-

Consejo Directivo