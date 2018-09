Urtubey afirmó que tenemos el gran desafío de cambiar el paradigma de la confrontación en la Argentina

El gobernador Juan Manuel Urtubey participó hoy como panelista en la Jornada Anual del Centro CONSENSUS 2018, dependiente del IAE Business School de la Universidad Austral. Junto a dirigentes políticos nacionales, el mandatario salteño integró el panel político sobre el tema central del encuentro que fue “El Consenso Político: El desafío pendiente de construir acuerdos de largo plazo”.

“La tarea de buscar consensos es difícil”, dijo Urtubey con respecto al “gran desafío de lograr cambiar el paradigma de la confrontación en la Argentina”. En ese sentido expresó: “Soy optimista y creo que hoy eso puede cambiar”.

Urtubey sostuvo que “estamos en un proceso de transición muy profunda. En una lógica de funcionamiento que está cambiando se genera el clima adecuado para hacer algo diferente a lo que hicimos hace 200 años”.

“Hay un proceso evolutivo. Lo que resulta difícil es discernir y acordar en una cultura autoritaria que tenemos los argentinos. Debemos aprender de la diversidad”, manifestó.

El Gobernador salteño consideró “Argentina necesita un plan de desarrollo estratégico. Encontrar el lugar común con metas de medio y de largo plazo habilitando el proceso para facultar esas medidas”. Además dijo que “el poder es una enfermedad incurable gobierne quien gobierne, la vacuna es el correcto funcionamiento de las instituciones”.

“La tarea de dar consenso en un país como la Argentina es particularmente necesario. Debemos asumir la realidad que esta es una Nación que se conformó desde la lógica de la confrontación, desde 1810. La dialéctica amigo-enemigo fue la validación permanente en la Argentina en los dos siglos de nuestra existencia. El gran desafío es cambiar ese paradigma”, dijo Urtubey al abrir el debate.

Urtubey sostuvo que “Estamos viviendo en un escenario mundial que está sufriendo una mutación enorme. La lógica de razonamiento del nativo digital es diferente, es inductiva, ya no es más deductiva. Este cambio está pasando en las instituciones del mundo moderno. No es que estemos en crisis porque tal partido gane o tal partido pierda, el problema que pasa en el mundo es que estamos en un proceso de transición muy profundo y nosotros no podemos diseñar el modelo organizacional del mundo que viene, sólo podemos conducir ese proceso”.

“Hoy hay un clima diferente en la Argentina”, puntualizó Urtubey. “Hay un contexto global que nos permite avanzar en la lógica del consenso. Lo primero que debemos hacer es salir de la incompatibilidad que tenemos para administrar los disensos, crear mecanismos que permitan ir a una democracia vibrante en serio, que no es aquella que termina generando un corporativismo entre iguales defendiendo privilegios o en otra donde la minoría que logra circunstancialmente ocupar mayores posiciones de poder, impone su verdad relativa respecto de los otros”.

“Ese equilibrio lo da la participación ciudadana, no el sector político solamente, y en ese ámbito la Argentina necesita un plan de desarrollo estratégico a futuro”, finalizó el gobernador Urtubey.

Esta jornada de debate en la Universidad Austral es un importante punto de encuentro donde se analizan las claves que permitirán abordar el desafío de construir acuerdos de largo plazo en el actual contexto político y social de Argentina, identificando fórmulas superadoras e innovadoras para establecer relaciones sustentables entre las partes.

La actividad se centra en la importancia de elaborar y articular mesas de diálogo identificando ejes vinculantes que lleven a la resolución de conflictos a través del trabajo conjunto con objetivos comunes.

