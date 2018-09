Análisis: Una compensación de corto plazo para que el Congreso no frene el ajuste

El gobierno entregará por Decreto a los Gobernadores $4125 millones y así deja sin efecto la sesión de Diputados mañana que probablemente iría a dar de baja la quita del Fondo Solidario que puso en alarma a centenares de municipios del Interior.

En su momento el primer diputado en reaccionar fue el salteño Andrés Zottos que presentó un proyecto pidiendo derogar la medida y curiosamente fue el único de esa provincia en firmar la convocatoria a la sesión que se acaba de frustrar.

Luego hubo varios proyectos similares desde la oposición, encuentros con intendentes, empresarios y afectados directos, todos ellos reclamando que el gobierno cambie su lógica de ajuste, donde habitualmente apunta al interior y a sus economías más vulnerables.

Esta compensación que se pagará en cuatro meses y se agregará a los ingresos por la baja de reintegros, alcanzaría restituir los $7800 millones que se recortaron de las previsiones de la vulnerada Ley de Presupuesto 2018.

Siguiendo con los salteños el propio Urtubey valoró el trabajo de sus diputados nacionales para que el gobierno se viera compelido a “compensar”, dado que no dio marcha atrás en su intención de incumplir con la ley y avanzar sobre el FOFESO.

Pero esto no termina aquí.

Gobernadores y legisladores provinciales pretenden mostrar como un logro esta “compensación” hasta fin de año, dando evidencias de una profunda miopía, que les impide ver más allá del 31 de diciembre.

El Presupuesto 2019 críptico y repleto de medias verdades como lo son todas las leyes de Presupuesto en la Argentina, en medio de un mar de porcentajes que destacan incrementos hacia la ayuda social, no esconde que se prevé un 17,5 % menos de transferencias a las provincias y hasta 300 millones de pesos en las quitas a los fondos destinados a desarrollo social.

O sea prometen que van a dar más transfiriendo menos.

A esto se suma que las previsiones del Dòlar para 2019 ya se superaron en el día de hoy, y como es lógico “en la Argentina el que apuesta al dólar pierde”, pero pierde más el que se cree los cuentos que cuentan en los Presupuestos.

Debiera venir una discusión importante sobre la Ley de Presupuesto 2019. Pero ahora la moda en Diputados es no dar quorum, y en consecuencia no discutir a ver si el tiempo borra las mezquindades aunque no resuelva los problemas.

Los próximos días serán claves. Aunque quizá no.

Emiliano Szlaien

Analista político