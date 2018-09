Tres provincias argentinas implementan el nuevo modelo de Gobierno de la provincia de Salta

Desde hace meses La Rioja y Tierra del Fuego utilizan las herramientas y metodologías que desarrolló el Ministerio de la Primera Infancia. Ayer se sumó el Gobierno de Chaco y avanzan las tratativas con Tucumán y Misiones.

Una nueva provincia argentina se suma al proceso de transformación tecnológica y filosófica que puso marcha el Gobierno de Salta para optimizar aun más su gestión y acercar más beneficios a las familias salteñas. La provincia de Chaco implementará las herramientas de Gobierno que se desarrolló el Ministerio de la Primera Infancia, e integrará las nuevas metodologías de articulación e intervención social que definió para llevar adelante sus acciones en el territorio.

En relación la propuesta del Gobierno de Salta, el ministro de la Primera Infancia Carlos Abeleira destacó que “muchas veces los Estados ven la realidad a través de indicadores económico o estructurales. Y según esta información se realizan grandes obras e inversiones para llevar luz, agua potable, cloacas, infraestructuras o asignaciones a los lugares más inhóspitos del país. Pero la realidad nos demuestra que en esencia las familias siguen igual. Por eso es necesario fortalecer al desarrollo humano, implementando políticas a gran escala desde el seno familiar”.

Ya son tres las provincias argentinas que incorporaron este modelo y las metodologías salteñas, la provincia de Chaco se suma a La Rioja y Tierra del Fuego. Estas son las mismas herramientas que utiliza en la actualidad por el Gobierno Nacional de Colombia para implementar políticas sociales en el departamento de La Guajira, uno de los sectores de mayor vulnerabilidad del continente. Según se informó desde Primera Infancia, las provincias de Tucumán y San Luis también están en tratativas para integrar el modelo a sus Gobiernos.

Ayer el ministro de Salud de la Provincia de Chaco, Luis Zapico, visitó las oficinas de Primera Infancia para conocer a fondo los sistemas y su propuesta de aplicación. Allí el funcionario chaqueño mantuvo un primer encuentro de trabajo con sus pares salteños de Primera Infancia, Calos Abeleira, y Salud, Roque Mascarrello.

“Nos vamos asombrados porque solo vinimos a articular acciones con la parte de Salud pero es mucho más. Nosotros venimos como ministerio de Salud Pública y realmente lo que tiene Salta es una herramienta de Gobierno. Esta forma de generar y administrar la información de las personas sirve para que el Ejecutivo pueda tomar informes en el terreno, transformarlos en dato y en base a eso tomar definiciones técnicas específicas”, añadió el ministro Chaqueño. “Tenemos que compartir esto con nuestros Ministros de la provincia de Chaco para ver como podes desarrollarlo en toda nuestro provincia”, aseguró el Ministro Chaqueño.

El Modelo de Gobierno que impulsa Primera Infancia propone ubicar a las personas y sus realidades en el centro de la gestión pública y orientar las políticas en base a sus necesidades particulares. Además, desde esta cartera aseguran que es vital que los Estados reflexionen sobre qué ser humano estamos pensando y creando para las sociedades del futuro. “La crianza es un momento crucial para moldear las competencias de una sociedad. Por eso entendemos que es necesario apostar a la Primera Infancia, allí se encuentra la clave para iniciar una transformación de fondo que sea indetenible”

“La información y el modelo que tiene la provincia de Salta es de suma relevancia. No solo sirve para mejorar los sistemas de salud sino para optimizar la comunicación de todos los programas de una provincia. Hoy hemos llegado con todo nuestro equipo de la Subsecretaría de Informática de la Provincia de Chaco para interiorizarnos y ver cómo podemos actualizar y tomar el desarrollo que tienen Salta”, dijo Zapico.

La metodología salteña propone un gobierno abierto que trabaje bajo un esquema de colaboración con todos los actores de la sociedad institucionalizada, buscando involucrar a los Gobiernos, las Universidades, el empresariado, el tercer sector, las iglesias, y los vecinos en el proceso de planificación y monitoreo de las políticas públicas.

“Me parece que es una decisión política importantísima, que las provincias unifiquemos nuestra organización y nuestras tomas de datos y decisiones. Porque si no cada una toma definiciones diferentes o técnicas diferentes que en definitiva no sirve en gran escala”, dijo Luis Zapico. “Creo que es una visión mucho más humanizada. Soy ministro de salud Pública y pediatra, y generalmente nosotros tenemos la misma visión ampliada, no solo vemos al paciente sino a toda la familia y ahí está la clave”, concluyó.

En las próximas semanas especialistas de ambas carteras provinciales se reunirán para iniciar el proceso de formación y capacitación que se requiere para implementar las herramientas y metodologías de gobierno de Salta en la provincia de Chaco.